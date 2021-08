Sonho, pesadelo e mistério em 'Os planos', novo livro de Carlos Marcelo

Carlos Marcelo diz que o livro de Fernando Bonassi ''é um longo desabafo para o pai, que é o país'' (foto: Maria Alice Messias/divulgação)



Carlos Marcelo, de 50 anos, e Fernando Bonassi, de 58, acertaram ao romper a regra do distanciamento para falar do Brasil urgente, contemporâneo. “Os planos” (Letramento), lançado esta semana, e “Degeneração” (Record), que chegou às livrarias em junho, são romances de geração. Revelam o profundo desalento, a desilusão e o impasse de personagens que foram jovens durante a redemocratização, sonharam com um país justo e colheram o fracasso. O livro de Carlos se passa durante o governo Temer. O de Bonassi, no dia anterior à eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República.

Sonho e pesadelo em Brasília

Em “Os planos”, cinco amigos, às voltas com um trauma do passado, compartilham a frustração dos sonhos de adolescência. Amavam Deep Purple, Som Imaginário e Lynyrd Skynyrd, mas a banda deles mal passou da garagem, enquanto Renatinho, o amigo da Cultura Inglesa, ouvia os punks e construía a poesia que fez dele porta-voz da juventude. Sim, o líder da Legião Urbana aparece nas páginas, mas como coadjuvante de luxo, diz Carlos Marcelo, que em 2009 lançou a biografia “Renato Russo: O filho da revolução”.





Ideias para o novo livro, aliás, surgiram quando Carlos entrevistou contemporâneos do músico para a biografia. Muitos deles nostálgicos da banda que poderia ter vingado, do mundo que poderiam ter construído. Renato faz só uma “ponta”, mas sua poesia libertária é contraponto ao desencanto dos protagonistas de “Os planos”, definido pelo jornalista Arthur Dapieve, no prefácio, como “um romance musical, político e geracional”. É o segundo romance do escritor. A estreia, “Presos no paraíso”, foi lançada no Brasil em 2017 e na França em 2019 pela editora Gallimard.

CINISMO

Rugas, cabelos brancos, flacidez, amarga nostalgia e boa dose de cinismo foi o que restou ao suplente de senador Duílio, ao delegado Rangel, ao aposentado quase falido Hélio Pires, à ex-doidona Diana e a Tide, produtor musical apaixonado por Lps. Todos têm contas a prestar.





No Brasil de Michel Temer, o vice que virou presidente, sob holofotes onipresentes da Lava-Jato, o quinteto agora sonha em não acordar com a Polícia Federal batendo à porta. Os rapazes que amavam Gentle Giant e formaram a banda Plano Alto estão metidos em corrupção, assassinato, licitações suspeitas.





Mistério e suspense seguram o leitor até o fim, mas Carlos Marcelo diz que não escreveu um romance policial clássico. “Acho que é mais um drama policial”, afirma. Na verdade, trata-se de um livro sobre o fracasso. Aquela geração busca traçar seu caminho, já bem distante dos sonhos de juventude. Cada um tem a sua meta, mas todos os planos se embaralham, surpreendendo ao final.





“A política pode ser o estopim para sentimentos como cobiça, tentação, desejo, disputa, traição. Infelizmente, a política no Brasil aguça esses sentimentos”, comenta Carlos. “O Brasil vive a sensação de impunidade generalizada, as pessoas se permitem atos extremos”, diz ele ao falar de seus personagens.





No primeiro momento, o quinteto protagonista domina as páginas; na segunda parte, coadjuvantes conquistam seu espaço, são contraponto à turma de coroas. A estagiária de jornalismo Djennifer e a bióloga Janine não se submetem ao machismo que abateu Diana. Denizard, o colunista, ainda tenta exercitar o faro jornalístico.





“Os planos” traz muito do repórter Carlos Marcelo, diretor de Redação do Estado de Minas. Esse paraibano que chegou a Brasília aos 15 anos ainda guarda o olhar de certo estranhamento – e fascínio – pela cidade. Aliás, ela é o sexto elemento do quinteto, com seu clima inóspito, o poeirão das cidades-satélites e tanta gente à margem do poder.





O destino daquela primeira geração de adolescentes de Brasília e a trama de “Os planos” não deixam de refletir o desastre ecológico causado pela violenta intervenção imposta ao cerrado pela construção da capital. “A natureza reagiu àquele experimento artificial”, comenta o autor. Os personagens mais parecem “experimentos” desta democracia à beira do colapso.





“Mas não importa/ Não faz mal/ Você ainda pensa/E é melhor do que nada/ Tudo que você consegue ser/ Ou nada”, diz a canção “Tudo que você podia ser”. Citada no livro, ela serve bem como a metáfora de Duílio, Rangel, Diana, Tide e Hélio.





Aliás, a música foi essencial para a escrita deste livro, diz Carlos. Há, mesmo, o lado A e o lado B da trama, como os velhos LPs adorados pelo escritor e jornalista. Ao final, o leitor tem à disposição uma playlist, que vai de Clube da Esquina a Carole King, Erasmo Carlos, Rita Lee, Steely Dan, Fleetwood Mac, Belchior, Os Mutantes e Neil Young, entre outros. Só faltou Renato Russo...



“OS PLANOS”

Carlos Marcelo

Letramento

286 páginas

R$ 54,90

Ódio e amargura em São Paulo

Fernando Bonassi diz que o livro de Carlos Marcelo ''trata a política brasileira como o assunto merece: uma questão de polícia'' (foto: Piu Dip/divulgação)

"Degeneração", de Fernando Bonassi, acompanha a saga de um homem que tenta liberar o corpo de seu pai no necrotério. O pai era policial, colaborador da ditadura militar, participava de sessões de tortura. Simbolicamente, é como se o protagonista estivesse empenhado em enterrar o passado, só que a história se passa na véspera da eleição do capitão Jair Bolsonaro para a Presidência da República.





Bonassi afirma que “Degeneração” foi escrito com ódio e amargura. O cenário é de absoluta desolação. “O meu olhar é amargo, ele descasca a parede, mas isso não é relevante. O cerne é este cara que acha que vai enterrar alguma coisa que na verdade está ali, naquele momento, justamente ascendendo. O personagem é um cara cheio de amargor, então a realidade fica cinzenta. O livro tem uma velocidade, que é a velocidade do ódio”, diz.

PAI

A junção de um episódio pessoal do autor com o atual cenário político do Brasil serviu de inspiração para o romance. Bonassi fala, por um lado, da recente morte de seu pai. “Minha família era partidária da ditadura. A história de você romper com o passado imediato é muito coisa da minha geração. O ambiente conservador estava na minha vida. Durante a ditadura, com o sinal da escola e outros estímulos a que se tinha que obedecer, parecíamos ratinhos”, diz.





Por outro lado, alude objetivamente à eleição de Bolsonaro. “A trama de ‘Degeneração’ junta a experiência da morte de meu pai, um homem conservador, com o surgimento de um governo que é pior do que minha experiência anterior.”





O livro sustenta pontes tanto com a literatura brutalista de Rubem Fonseca, pela crueza e violência da trama, quanto com os enredos de Franz Kafka, ao flagrar a enorme burocracia que o protagonista enfrenta no início de um fim de semana para liberar o corpo do pai.





“Trabalho num monte de frentes, televisão, teatro, cinema, mas a coisa bacana da literatura, do romance, é que ele pode ecoar de forma mais aguda o que está acontecendo. Autores mais jovens estão respondendo muito bem a isso, o Michel Laub, o Joca Terron, o próprio Carlos Marcelo com o novo livro dele. No atual momento, a gente está escolhendo o caminho do mal, esse sujeito que está no governo foi eleito pelo povo. De tudo o que está sendo produzido hoje, vai ficar para a posteridade uma meia dúzia de livros esclarecendo o que aconteceu”, afirma Bonassi.





“Minha geração é profundamente fracassada no plano político”, aponta o escritor, acrescentando que em vários momentos da história vislumbrou-se a oportunidade de transformar o Brasil, “fundar uma república de verdade”. “Sou o cara que, ao fim da ditadura, pensava: ‘Agora vai. Nós somos os bons, os honestos, a gente vai melhorar isso’. E a gente produziu uma coisa pior. ‘Degeneração’ fala do que fizemos de nós mesmos. Temos, como geração, uma porcentagem de culpa sobre esse fracasso. Então, esse é um livro sobre o fracasso”, diz.





“É preciso que alguém diga que estamos num beco sem saída. Não dá para contemporizar, lançar um protesto, tem é que interromper esse ciclo de fracasso, então é importante que alguém diga que não tem saída. Não há razão para otimismo”, acredita. “A eleição do cara e a aceitação desse governo até agora prova que estamos inertes. A gente pode se transformar num país a qualquer momento, mas, mesmo assim, uma coisa que é concreta e possível, que é o retorno do Lula, está sendo feita mediante acordos que eu, como homem de esquerda, não aprovo. Mas aí é aquela história: não tem Mercedes, vai com Fusca mesmo. A gente está sempre negociando em malefício da democracia”, conclui Bonassi.



“DEGENERAÇÃO”

Fernando Bonassi

Record

288 páginas

R$ 49,90