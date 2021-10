Carlos Marcelo fala sobre sua obra em vídeo da Academia Mineira de Letras

O jornalista e escritor Carlos Marcelo lançou romances, livro sobre forró e biografia de Renato Russo (foto: Maria Alice Messias/divulgação)

O presidente da Academia Mineira de Letras (AML), Rogério Faria Tavares, e o jornalista e escritor Carlos Marcelo conversam sobre literatura no vídeo que será disponibilizado nesta quinta-feira (21/10), às 19h30, no canal da entidade no YouTube. O bate-papo vai abordar a trajetória de Marcelo, que lançou este ano o romance "Os planos" (Letramento), sobre cinco amigos de juventude de Brasília envolvidos em um crime. O livro dialoga com "Presos no paraíso" (Tusquets, 2017), cuja trama se passa em Fernando de Noronha, lançado na França pela respeitada Editora Gallimard. Outros títulos dele são "O fole roncou! Uma história do forró", escrito em parceria com Rosualdo Rodrigues (Zahar, 2012), e "Nicolas Behr – Eu engoli Brasília" (2003).





Carlos Marcelo também é autor de “Renato Russo: O filho da revolução” (Planeta, 2009), considerada uma das biografias mais completas do líder da Legião Urbana. Aliás, Renato e a sua Brasília dos anos 1980 estão presentes em “Os planos”, romance sobre o fracasso de jovens que sonharam com as eleições diretas e se deixaram corromper na meia-idade. O cenário é o paísl às voltas com a Operação Lava-Jato e o governo Temer. Brasília que ele, diretor de Redação do Estado de Minas, conhece bem. Paraibano, chegou lá adolescente e por muitos anos trabalhou no jornal Correio Braziliense.