Apesar da doença, a família informou que Michael morreu "pacificamente" Reprodução O ator Michael Gambon, intérprete do Albus Dumbledore na saga Harry Potter, morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira (28/9). O ator Michael Gambon, intérprete do Albus Dumbledore na saga Harry Potter, morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira (28/9).





Michael interpretou o diretor de Hogwards em 6 dos 8 filmes da saga de J K Rolling.





O ator britanio morreu no hospital após um quadro crítico de pneumonia. Apesar da doença, a família informou que Michael morreu “pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama”. O comunicado foi publicado pelo publicitário Clair Dobbs.





descance em paz michael gambon! nossas varinhas estão todas acesas pra você, nosso pra sempre e eterno alvo dumbledore %uD83E%uDD0D pic.twitter.com/4MpmtM6TPp %u2014 hellyn (@hellyndr) September 28, 2023



Além da famosa saga passada em Hogwards, Michael Gambon estrelou filmes em grande escala, como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e O Informante.