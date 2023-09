677

Escritor belo-horizontino Jacques Fux lança 'As fábulas do fabuloso fabulista Joãozito' Patrick Ackley/Divulgação

O escritor belo-horizontino Jacques Fux lança "As fábulas do fabuloso fabulista Joãozito" (Editora Ôzé), nesta sexta-feira (29/9), às 19h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274 – Savassi). O evento terá sessão de bate-papo com Alexandre Amaro, Roniere Menezes e Reinaldo Marques.

Ao buscar o encontro desses (aparentes) antagonismos, Fux apresenta investigação pela vida, os sentidos da existência humana, em que, ora Guimarães, ora Riobaldo, são, em si, o próprio mundo. As ilustrações do artista plástico Carlos Clémen representam os paradoxos do texto, exibindo o sertão colorido e onipresente que paira denso sobre cabeças de gado e jagunços.

IAGO GOUVÊA NO BDMG CULTURAL

A exposição "Mais outro que qualquer outro”, do artista visual Iago Gouvêa, será aberta nesta quinta-feira (28/9), às 19h, e segue em cartaz até 19 de novembro, na Galeria de Arte BDMG Cultural (Rua Bernardo Guimarães, 1.600 – Lourdes). A mostra traz 25 obras, incluindo instalações, esculturas e pinturas, em três conjuntos de trabalhos que exploram relações exploratórias e de adversidade entre homens e animais. Visitação diariamente, das 10h às 18h; às quintas-feiras, das 10h às 21h. Entrada gratuita.

PERFORMANCE DE JONATA E NAYARA LEITE

A performance “Da Terra: Espetáculo performativo”, com Jonata e Nayara Leite, será apresentada nesta quinta (28/9), às 19h, no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade. O espetáculo fala sobre as heranças transmitidas pelos saberes das plantas e o “corpo quintal” que se estabelece por meio do mascaramento realizado com folhas, frutos, raízes e legumes do dia a dia afro-indígena brasileiro. Entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do evento. Informações: memorialvale.com.br/.

MOSTRA DE ARTE DIGITAL

A primeira edição da Mostra de Arte Digital – MAD será aberta nesta quinta-feira (28/9). A exposição segue com programação gratuita até 27 de outubro, na Galeria de Arte Cemig (Avenida Barbacena, 1.200 – Santo Agostinho). A seleção das obras teve como ponto em comum o uso de tecnologias aplicadas de forma digital e interativa, ampliando as possibilidades criativas para os artistas, ao mesmo tempo em que trazem para o público novas perspectivas de reflexão e diálogos a respeito da multiplicidade de manifestações artísticas Informações: @mostradeartedigital (Instagram)

PREÇO ÚNICO NO CINEMA

A Semana do Cinema chega à sua terceira edição, movimentando as salas de cinema de todo o país entre esta quinta (28/9) e 4 de outubro, com ingressos vendidos a preço único de R$12. No catálogo, filmes como “Besouro Azul”, com Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, e o terror “A freira 2”, com Taissa Farmiga.