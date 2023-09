677

Usher é confirmado no Super Bowl Reprodução/Instagram O cantor Usher será a atração principal do intervalo do Super Bowl em 2024. O evento faz parte do jogo final da NFL, competição de futebol americano nos Estados Unidos, que acontecerá no dia 11 de fevereiro no Allegiant Stadium em Paradise, em Nevada, na região de Las Vegas.

A informação foi divulgada nas redes sociais da NFL em uma montagens feita com o trecho do clipe de "Confessions, Pt. II", em que Usher fala com alguém pelo telefone, ao lado de personalidades como a socialite Kim Kardashian. O show e a partida serão transmitidos ao vivo pela CBS.

Essa será a segunda apresentação de Usher no Super Bowl. A primeira aconteceu em 2011, ao lado do grupo Black Eyed Peas.

O cantor fez sucesso com músicas como "Yeah", "My Boo" e "Love in The Club" e se consagrou nos gêneros pop e R&B. Atualmente Usher está finalizando a turnê My Way The Las Vegas, em que apresenta seus maiores hits e mostra sua habilidade com a dança.

O Super Bowl é o evento mais assistido da TV americana e sempre conta com apresentações de artistas renomados. Na última edição, em 2023, quem subiu ao palco foi Rihanna, depois de hiatos de cinco anos. A cantora rendeu a segunda maior audiência da história da atração.

O histórico do Super Bowl tem nomes Madonna, em 2012, Michael Jackson, em 1993, Beyónce, em 2013, Lady Gaga, em 2017, e Katy Perry, em 2015.