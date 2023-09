677

História de amor desafia preconceitos na peça do Ponto de Partida Ponto de Partida/divulgação



O espetáculo “Os gnomos contam a história do Gato Malhado e Andorinha Sinhá” será apresentado pelo Grupo Ponto de Partida, de Barbacena, neste domingo (24/9), às 17h, no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1.321, Parque Municipal, Centro). Há 30 anos em cartaz, a peça atravessou gerações: não é raro ver adultos que assistiram ao espetáculo na infância chegarem ao teatro para revê-lo, agora com os filhos.

• CIRCUITO CINEMATOGRÁFICO DE PERIFERIA

A quarta edição do Circuito Cinematográfico de Periferia (CCP) começa neste sábado (23/9) em BH e na Região Metropolitana. Oficinas e a exibição do curta-metragem “Fronteira” (28/9), de Maíra Campos, acontecem na sede da Contato (Rua Pouso Alto, 175, Serra) e no Centro de Treinamento Artístico, no Barreiro. Karu Torres vai ministrar a oficina de elaboração de projetos culturais (de hoje a 26/9) e Nath Rodrigues a oficina de videoclipes (de 25/9 a 28/9). Inscrições em

https://www.sympla.com.br/ongcontato. Toda a programação é gratuita.

Grupo Todavia Geomúsica anima evento em benefício de crianças carentes Patrícia Ferreira/Divulgação



• FEIJOADA BENEFICENTE

A tradicional Feijoada de Salomão, em prol da Creche das Rosinhas, que assiste crianças de 6 meses a 15 anos moradoras do Aglomerado da Serra, será animada pelo Todavia Geomúsica. No repertório, música regional e da cultura popular de diversas partes do país, entre calangos, catiras, xotes e baiões. Samba, Bossa Nova e clássicos do Clube da Esquina também estão entre as canções. A 14ª edição da feijoada beneficente ocorrerá na Aspra (Rua Álvares Maciel, 108, Santa Efigênia), das 12h às 16h. Ingressos a R$ 50, à venda no local. Crianças de até 12 anos não pagam convite. Informações: (31) 98477-9537 e www.instagram.com/todaviageomusica/.

• CENAS VENCEDORAS NO GALPÃO

Neste sábado (23/9), o público vai assistir, a partir das 20h, às quatro cenas mais votadas do Festival Cenas Curtas para decidir a vencedora do prêmio de R$ 10 mil para a montagem de um espetáculo inédito. Estão na disputa “Corpo, preto, surdo”, de BH; “Rota de fuga”, de Sabará; “A melhor idade”, de Poços de Caldas; e “La fama”, de Ouro Preto. As apresentações ocorrerão no palco do Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Ingressos: R$ 20 (inteira), à venda pelo Sympla ou na bilheteria local.

• BRACHER E A PAMPULHA

O projeto Belo Horizonte, Cidade da Cultura – Pampulha, Patrimônio Cultural da Humanidade, promovido por Carlos Bracher, terá início neste sábado (23/9), às 15h30, em evento aberto ao público, na Igreja de São Francisco de Assis – Largo de Coimbra, no Centro de Ouro Preto. O projeto consiste na produção de um painel em grandes proporções, no formato de tríptico, que teve como inspiração a transferência da antiga capital de Minas de Ouro Preto para Belo Horizonte. A produção da obra começa hoje, e a intenção de Bracher é que ela faça parte do acervo de algum dos prédios que integram o Circuito Cultural da Praça da Liberdade.