Jovem orquestra regida pelo maestro Cláudio Cruz tem 55 integrantes Daniel Ebendinger/Divulgação

Com a intenção de promover uma espécie de passeio pela música clássica, a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, tendo Cláudio Cruz como regente, apresenta gratuitamente, neste domingo (24/9), o concerto “Gala de ópera”, na Sala Minas Gerais. A apresentação conta com participação do tenor Fernando Portari e da mezzo soprano Carla Rizzi como solistas.





Conforme o nome do concerto sugere (gala é o nome que se dá para apresentações cujos libretos não se limitam a uma única obra), a apresentação transitará por diferentes períodos da música clássica, centrando-se, principalmente, nas eras clássica e romântica.





No repertório, árias das óperas "Don Giovanni”, "Idomeneo, re di Creta" e "Le nozze di Figaro", de Mozart; "Carmen" e "Os pescadores de pérolas”, de Bizet; "Samson et Dalila”, de Camille Saint-Saëns; "La Traviata” e "La forza del destino”, de Verdi; e "Manon Lescaut", de Puccini.





Carlos Gomes também integra o libreto, com a canção “Quem sabe” e a abertura da ópera "Fosca".





Criada no início da década de 1980 (encerrada em 1987 e reativada em 2014), a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro é composta por 55 músicos de 18 a 26 anos, moradores de bairros periféricos da capital fluminense.





Para além das óperas, eles interpretam no palco trechos do musical "West side story”, de Arthur Laurents, com composições de Leonard Bernstein; e a canção “All I ask of you”, que Andrew Lloyd Webber fez para o espetáculo “O fantasma da ópera”, de 1986.

Energia e sabedoria

É a terceira vez que Cláudio Cruz comanda a OSJRJ. No entanto, sua experiência com os jovens vem de antes. Há 11 anos, ele é o regente e diretor musical da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo.





“Trabalhar com jovens é muito bom, são pessoas que ainda estão na fase de formação”, comenta. “Eles têm uma energia e uma sabedoria incríveis, e nós, do século passado, temos muito o que aprender com eles. O que acho mais formidável é que sempre fui um performer, um regente. Depois de trabalhar com os jovens, eu me vi, de repente, como um educador. Claro que continuo sendo um regente, mas me tornei, sobretudo, um educador”, conclui.





CONCERTO “GALA DE ÓPERA”

Apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro. Neste domingo (24/9), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Entrada franca, mediante retirada de ingressos na bilheteria ou pelo site filarmonica.byinti.com.