O dia de hoje lhe instiga a viver sua subjetividade, já que a Lua entra no seu signo (solar ou ascendente). Está mais seguro de si mesmo e buscando se expressar com coragem, autenticidade e criatividade. Desafios no lar, trabalho ou questões emocionais podem lhe instigar ainda mais vontade de crescer e se libertar de velhas amarras e condicionamentos.

Transformação e iluminação emocional

A Lua transita entre Escorpião e Sagitário hoje, trazendo capacidade de transmutar e iluminar nossas emoções. Aspectos desafiadores a Mercúrio e Saturno nos desafiam a superar ideias críticas e um senso de rejeição para maturidade e crítica construtiva. Aspectos facilitados com o Sol e Plutão trazem grande aprofundamento e clareza de propósito emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta