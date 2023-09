677

Horóscopo do dia (20/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação e iluminação emocional

A Lua transita entre Escorpião e Sagitário hoje, trazendo capacidade de transmutar e iluminar nossas emoções. Aspectos desafiadores a Mercúrio e Saturno nos desafiam a superar ideias críticas e um senso de rejeição para maturidade e crítica construtiva. Aspectos facilitados com o Sol e Plutão trazem grande aprofundamento e clareza de propósito emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz uma intensa transformação emocional, saindo de lugares desafiadores para um senso de “luz no fim do túnel” e expansão. Alguns desafios vindos de questões subconscientes lhe pedem um tanto de senso crítico e objetividade para tirar melhor proveito desta energia. Lembre-se que toda dificuldade é sempre passageira e a transformação logo chega.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede maior aprofundamento emocional. Situações de relações, parcerias e amor pedem mais abertura para a troca emocional verdadeira. O momento lhe pede que se abra mais para seu campo emocional com coragem e assertividade, buscando mais de sua sensibilidade e capacidade de se transformar e renascer.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de abertura emocional para com as pessoas. Busque mais sociabilidade e menos autocrítica. Sair um pouco mais de si mesmo e interagir com os semelhantes será benéfico. Mercúrio, seu regente, lhe desafia a expressar com organização e clareza suas emoções e subjetividade. Seja mais pessoal e afetivo no encontro com o outro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede um tanto m ais de realismo. A Lua, sua regente, passa de um setor de autotransformação para um de trabalho, serviço e utilidade. Este é um momento que lhe propicia crescimento material e profissional, mas te pede um tanto mais de desapego e objetividade. A clareza do senso crítico e objetivo lhe facilita domar suas emoções e utilizá-las de maneira pragmática.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz energias de crescimento e expressão pessoal. É como se estivesse renascendo. Busque seu brilho e alegria pessoal, saindo das expectativas alheias, passadas e/ou familiares. Este é um momento de crescimento e expansão e o dia de hoje lhe reforça sua segurança em si mesmo. Busque equilíbrio e sensibilidade para lidar com os outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede maior abertura emocional. Você passa por depurações de ideias e conceitos antigos que atrapalham a expressão da sensibilidade e faz um mergulho em si, nas questões emocionais, familiares e/ou passadas. Esteja aberto para se transformar de forma corajosa e assertiva. Mercúrio, seu regente, lhe facilita escutar a si mesmo e suas necessidades pessoais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de adaptabilidade e flexibilidade. Busque não se prender a valores rígidos e cristalizados, saindo um pouco de si e trocando com os semelhantes. Momento propício para uma busca ativa da vida social e/ou romântica. Questões materiais podem ser desafiadoras, mas saiba encontrar o equilíbrio entre mente e matéria com equilíbrio.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de aterramento e realismo. A Lua finaliza a passagem pelo seu signo (solar ou ascendente), depurando emoções e entra no seu setor material, lhe pedindo mais estabilidade e segurança. Momento propício para trabalhar e realizar no mundo material. Lembre-se de manter bons contatos que possam lhe auxiliar em seu crescimento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe instiga a viver sua subjetividade, já que a Lua entra no seu signo (solar ou ascendente). Está mais seguro de si mesmo e buscando se expressar com coragem, autenticidade e criatividade. Desafios no lar, trabalho ou questões emocionais podem lhe instigar ainda mais vontade de crescer e se libertar de velhas amarras e condicionamentos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de interiorização, busca emocional e espiritual. Você está acessando lados mais subjetivos e emocionais de si mesmo e isto deve ser vivido. Saturno, seu regente, lhe desafia a fazer este mergulho, mas sem perder o contato com a razão e o tempo presente. Momento de amadurecimento e força emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de interação social e intelectual. Suas emoções o conectam ao coletivo e às pessoas de forma expansiva, mesmo quando haja desafios. Questões de valor pessoal e/ou partilhado lhe desafiam ainda mais a amar, mas dentro de um senso de limites justo. Expresse o que acha certo e acredite em si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de aterramento e realismo. Você é chamado a usar sua sensibilidade de forma madura, prática e realista. Mesmo quando desafiado pela crítica alheia, lembre-se de buscar em primeiro lugar seu senso de valor próprio com garra e individualidade. Momento de amadurecer o que sente e se empoderar pela autoridade da sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta