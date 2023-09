677

No fim de semana, Swing Safado vai se apresentar no campo de futebol do Conjunto Santa Maria Horacius de Jesus/divulgação

O Conjunto Santa Maria comemora seus 70 anos com agenda cultural que começa nesta terça (12/9) e prossegue até domingo (17/9). Oficinas, exposição de fotografia e vídeos, shows, aulas de capacitação e empreendedorismo fazem parte da Mostra Cultural e Periférica. O Santa Maria é um dos conjuntos habitacionais mais antigos de BH.





Sábado (16/9), o campo do Conjunto Santa Maria será palco de diversas atrações. Haverá exposição de fotos do morador Iago Viana, educador comunitário. Os shows começam às 15h, com DJ Jemim, Tropa dos MCs, McLdnavoz, McLG/BN'163, DJ Hudson, Pagode dos Cria e Bloco Swing Safado. No domingo, tem roda de samba na Adega Nego Gato, além de shows das bandas Tupibikinis World Rock e 12Duoito AfroRock no palco montado no Bar do Samuka.