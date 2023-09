677

Tiago Santineli comemorou casa cheia para conferir seu show em BH Reprodução / Instagram / Tiago Santineli

A fila de entrada para ouvir as piadas de Tiago Santineli dava voltas em frente ao Cine Theatro Brasil, no Centro de Belo Horizonte. O público aguardava a sessão das 21h quando a plateia da primeira apresentação saiu do prédio, lotando o quarteirão fechado da Praça Sete. Tiago fez dois shows na capital nesse domingo (10/9) e mostrou que seu público vai além da internet.

Conhecido por seu humor ácido e seu posicionamento político, Santineli animou os fãs antes mesmo de subir ao palco. Na abertura do show de stand-up, Vitor Santos do canal ‘Metaforando’ e a podcaster Criss Paiva foram anunciados como apoiadores da apresentação. Os dois já foram alvos de críticas do humorista, Vitor até já ameaçou o comediante de um processo.

Mas antes do show principal, os convidados para a abertura já deixaram claro que aquele era um espaço crítico ao bolsonarismo. Em tom de deboche, o mineiro Bruno Berg perguntou se alguém da plateia não conhecia Santineli e inquiriu àqueles que negaram se tinham porte de armas.

Em seguida, o também mineiro Gabriel Andrade fez piada sobre drogas e trouxe sua vivência em BH para os palcos. O terceiro humorista convidado foi Pedro Paulo, natural de Natal (RN), que fez a plateia gargalhar falando sobre suas inseguranças no mundo do sexo.

Por fim, Santineli subiu ao palco. Muito aplaudido, ele começou o show contando que recebe diversas ameaças de morte em seu perfil, especialmente após o lançamento do seu show ‘Antipatriota’ no YouTube. Em uma crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o comediante diz que não tem medo de receber uma facada. Mas que temeria levar um tiro. Por isso, ele pediu para que quem fosse fazer algum ataque, que o fizesse logo, para que não passasse “a última hora de vida trabalhando”.

Tiago seguiu o show com uma tese de que é possível “converter” bolsonaristas à esquerda. Segundo o humorista, bastava mesclar a mentira e o medo, “como faz a igreja”. Ele, que passou 23 anos seguindo a religião, fez diversas piadas criticando “os crentes” e como se sentia controlado pela sua crença.

Capitalismo e saúde mental

Santineli ainda contou sua trajetória pessoal e profissional e como começou a se sentir frustrado quando teve que encarar a realidade do mercado de trabalho. “Quando você entende que tem que vender sua alma para o capitalismo, você nunca mais é feliz”, afirma em uma piada, que fez a plateia aplaudir fervorosamente.

Mas talvez a parte mais ousada de ‘O pai de mentira’ seja o final do show, em que o comediante fala sobre saúde mental. Tiago contou que tem TDAH em nível crítico e que isso prejudicava todas as áreas de sua vida. “Eu passava metade do tempo achando que era burro e outra metade achando que eu era louco”, resumiu.

Santineli também contou que passou por um caso severo de depressão e que percebeu o risco quando pesquisou métodos para cometer suicídio. Mas isso não pesou o clima. Pelo contrário: as piadas foram no tom acertado, com uma mensagem clara de que é preciso falar sobre o autoextermínio e a depressão para conscientizar as pessoas. Ele ainda pediu para que os fãs que se identificaram com o show buscassem ajuda.

Fora dos palcos

Como já é uma tradição após seus shows, Tiago Santineli terminou a noite recebendo o público para fotos e uma breve conversa. Novamente, uma longa fila se formou. Ele não desanimou e recebeu cada um dos fãs. Mas o comediante descolado que fala verdades em cima do palco dá espaço para um homem tímido, que perguntava a cada um dos presentes se tinham se divertido com o show.