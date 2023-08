Alok comemorou o centenário do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

O “Show do Século”, promovido pelo DJ Alok, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terminou com um saldo negativo na conta. No total foram contabilizados pela Polícia Militar cerca de 500 pessoas conduzidas até a delegacia após arrastão, espancamento e mais de 30 detidos até a madrugada deste domingo (27/8). As ocorrências foram registradas na 12ª DP e 13ª DP, ambas em Copacabana e na 14ª DP (Leblon).