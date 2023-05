Alok promete fazer show visual, inédito e '100% autoral' no espaço Star 415

677

As luzes que iluminaram o céu de Belo Horizonte na segunda e terça-feira passadas anunciaram a chegada do DJ Alok, neste sábado (27/5), para apresentar o Alok Infinite Experience (AIE) no espaço Star 415. Dono de bem-sucedida carreira internacional, o artista promete três horas de apresentação inédita e “completamente autoral”.





O show de luzes do início da semana é apenas um gostinho do que Alok exibirá hoje. “Experiências visuais em shows são tão importantes quanto a música. Embora DJs sempre canalizem sua energia por meio da música, eu queria encontrar uma maneira de levar minhas apresentações para o próximo nível e me comunicar com o público usando luz, vídeo e animação 3D”, afirma Alok.





Depois de quebrar o recorde do número de lasers utilizados em uma apresentação nacional e trazer a tecnologia 4D interativa de “Star Wars” ao país, o DJ promete novidades tanto no formato do show quanto nos equipamentos, capazes de criar atmosferas diferentes em cada parte da apresentação. No telão de LED, imagens dialogam com as batidas frenéticas de Alok.

Experiência inovadora

Animado, ele conta que o show é inédito em sua carreira. “No Brasil, nunca consegui fazer um show 100% autoral na questão de estrutura e de experiência para o público. Sempre tenho de me adaptar, principalmente quando divido palco com outras bandas. Senti a necessidade de criar evento 100% imersivo, onde podemos passar todas experiências para as pessoas. Posso controlar todo o show”, afirma.





“Posso explorar todas as minhas vontades e criatividade. Para Belo Horizonte, estou trazendo um monolito no meio do show. É como se fosse um Alok que as pessoas ainda não viram. Você pode já ter visto já 10 shows meus, mas esta experiência vai ser totalmente diferente”, garante.





A primeira edição do AIE foi realizada em dezembro de 2022, em São Paulo. Agora, ela ganha novo cenário desenvolvido pelo sueco Alexander Hesse, responsável por grandes festivais, como o americano Coachella.





“Como tenho três horas de show, consigo transitar com a galera por vários lugares. Vai ter todos os hits, mas também muita coisa nova. Músicas minhas com versões diferentes preparadas somente para esta apresentação. As pessoas não vão ouvi-las em outro lugar”, adianta.

Alok destaca a iluminação. “O laser nem é o principal ator”, diz, destacando a sincronização de luzes. “A gente procurou capitais que conseguem fornecer estrutura para gente viabilizar este show. A grande dificuldade de ampliar o projeto no Brasil é o fato de que precisamos de lugares com estrutura, porque realmente demanda muita coisa”, diz.





O DJ afirma que sua expectativa para o show de hoje é a mesma de se apresentar no Rock in Rio, por exemplo. Depois de BH, a turnê passará por Rio de Janeiro, Londres e Nova York.

ALOK INFINITE EXPERIENCE

• Neste sábado (27/5), às 20h, no Star 415 (Rua Star, 415, Jardim Canadá).

• Ingressos de R$ 200 a R$ 320 mais taxas.

• Informações: www.star415eventos.com.br