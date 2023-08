SIGA NO

MC Marcinho e filha Sara Paraíso Reprodução/Instagram Sara Paraíso, filha de MC Marcinho, que morreu neste sábado (26/8), passou mal e foi levada ao hospital, de acordo com comunicado em suas redes. Sara só descobriu com 21 anos que o Príncipe do Funk era seu pai.

"O celular da Sara está comigo, ela não está falando". Amigo próximo de Sara, que também é cantora, avisou em seus stories que ela havia passado muito mal e foi levada ao hospital, mas, já estava em condição estável.

A cantora irá responder suas mensagens quando estiver melhor. Medicada e estável, Sara Paraíso está melhorando, mas, ainda assim não está cuidando de suas redes e celular.

"Oi gente, Rafael aqui. O celular da Sara está comigo, ela não está falando, passou muito mal e a trouxemos para o hospital. Agora, ela está medicada, mas, estável. Contamos com a compreensão de todos, quando ela estiver melhor, vai responder vocês", escreveu seu amigo.

Na manhã deste sábado, seu pai, MC Marcinho, morreu após luta contra complicações cardíacas. Em suas redes, seus filhos celebraram a vida do artista, afirmando que Marcinho era "o melhor pai que pôde ser".