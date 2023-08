677

Dupla Alan & Alex vai mostrar o repertório do DVD "A pressão do Brasil" Acervo pessoal

O Barreiro, que viu Belo Horizonte nascer, faz festa com muita música, neste domingo (27/8), para comemorar seus 168 anos. Os irmãos Telo e Lô Borges, a dupla de cantores sertanejos Alan & Alex e as bandas Dib Six e Ponto 80 vão animar o aniversário do bairro originado de uma fazenda, em 1855, antes da fundação da capital mineira, em 1897.









Além dos shows, o evento vai oferecer oficinas de artesanato, feira de gastronomia, bares regionais, cervejas artesanais e mostra de arte.

Telo Borges preparou um presente especial para o domingão. “Pretendo apresentar pelo menos uma canção inédita no meu show, sempre gosto de lançar algo. Uma eu garanto, mas será surpresa”, promete o ganhador do Grammy Latino de melhor canção brasileira em 2003, com “Tristesse”, parceria dele com Milton Nascimento.





O show dos Borges traz Telo com sua banda, na abertura, e Lô cantando e tocando guitarra, da metade para a frente. “Toco alguns sucessos da minha carreira, tipo 'Vento de maio', 'Voa bicho' e 'Tempestade'. Chamo o Lô e a gente fica no palco até o final, cantando os hits dele”, diz Telo.

Telo e Lô Borges vão cantar neste domingo, às 14h, no palco montado na Avenida Sinfrônio Brochado Flavio Charchar/divulgação





Cantor e tecladista, Telo Borges estará acompanhado do baixista Gerdson Mourão, do baterista Pingo Balona e do guitarrista Pedro Martins.





“É uma alegria estar novamente no palco ao lado do meu irmão querido. É sempre uma emoção muito grande, porque é sangue que bate ali no show. Isso fica perceptível para quem vê de fora. Traz muita riqueza para o show ter a coisa de sangue. A gente está há muitos anos tocando e gravando juntos. Então, temos aquele entrosamento só de olhar”, comenta, a respeito de Lô Borges

Dentro de 40 dias, Telo Borges vai lançar novo single. “Será muito legal, é parceria que tenho com o compositor Denis Campos, de São Paulo. A gente agora está gravando em estúdio. O guitarrista Wilson Lopes e o Chiquinho Amaral, no sax, também gravaram comigo”, informa.

'É uma alegria estar novamente no palco ao lado do meu irmão querido. É sempre uma emoção muito grande, porque é sangue que bate ali no show' Telo Borges, cantor, sobre o irmão, Lô



Cria da área



A dupla Alan & Alex apresentará o show de divulgação do DVD “A pressão do Brasil”, que contou com as participações de Bruno & Marrone, Giovanni, Léo Magalhães, João Bosco & Vinícius e do potiguar Raí Saia Rodada, entre outros.





Alex conta que está feliz em voltar ao bairro onde nasceu. “Fui criado lá até meus 11 anos. Tenho identificação muito grande tanto com o Barreiro quanto com a população local. Conheço toda aquela região, uma das paixões que tenho é o bairro onde nasci. Amo o Barreiro”, afirma.





A dupla levará equipe considerável para a festa. “São mais de 20 pessoas, todas trabalhando para que seja um show inesquecível”, promete o sertanejo.





Por enquanto, a dupla se concentra em divulgar o DVD, mas Alex admite que novidades vêm por aí. “Vamos gravar um disco ainda em 2023. Estamos com um projeto grande para o final do ano, que provavelmente acontecerá fora do país. Infelizmente, ainda não posso adiantar o que é”, diz.

'Conheço toda aquela região, uma das paixões que tenho é o bairro onde nasci. Amo o Barreiro' Alex, cantor e compositor



Agenda cheia

Criador da ONG Quinta Arte e idealizador do evento deste domingo, o produtor cultural Mauro Sater destaca a importância do Barreiro, que tem cerca de 500 mil habitantes. A festa começou em 4 de agosto e será encerrada neste fim de semana.





“Já tivemos teatro, shows em bares, bate-papos, palestras sobre empreendedorismo e oficinas”, informa Sater. “Teve até um arraial com festa junina realizado na Praça do Cristo.”

Sater diz que seu propósito é atrair as pessoas para conhecerem o Barreiro. “Temos lá o Cristo, ponto turístico bastante visitado. Temos o Parque das Águas, um dos mais bonitos de Belo Horizonte. E temos também o Bar do Zezé, campeão do Comida de Buteco. Aliás, apenas no Barreiro há três bares campeões deste festival. Então, é bacana a gente falar da gastronomia da nossa região. Alguns desses bares estarão na rua no domingo apresentando seus melhores tira-gostos”, informa.

PROGRAMAÇÃO

8h30: Oficinas de artesanato e de gastronomia

9h: Feira de gastronomia, mostra de arte e filme sobre o Barreiro

12h: Show da banda Ponto 80

14h: Show de Lô e Telo Borges

16h: Show de Alan & Alex

18h: Show da banda Dib Six e encerramento





• Neste domingo (27/8), na Avenida Sinfrônio Brochado, 1.053, Barreiro de Baixo

• Entrada franca, com retirada de ingressos no site Sympla