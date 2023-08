677

Jovens músicos da Academia Orquestra Ouro Preto se apresentam no Grande Teatro do Sesc Palladium Rapha Garcia/divulgação



A Academia Orquestra Ouro Preto apresenta o concerto “Cine Hollywood”, com 33 bolsistas, neste sábado (26/8), às 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro), dentro do projeto Academia Jovens. A Academia Orquestra Ouro Preto apresentao concerto “Cine Hollywood”, com 33 bolsistas, neste sábado (26/8), às 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro), dentro do projeto Academia Jovens.

Na primeira parte, serão interpretadas obras escolhidas para integrar o álbum, começando por “Suíte Saint Paul”, de Gustav Holst, peça para cordas que ocupa importante papel histórico e didático.

A orquestra vai executar também “Danças romenas”, de Bartók, que, segundo o maestro Rodrigo Toffolo, permite que ao conjunto se mostrar de forma diferente. “É uma obra muito desafiadora do ponto de vista interpretativo”, explica. Toffolo comanda a Academia e também a Orquestra Ouro Preto

Bode guloso



“A morte do bode Tião” é criação inédita, escrita especialmente para a Academia Orquestra Ouro Preto. Esta peça se inspira no cordel que narra a história de um bode faceiro, que apronta com a meninada da cidade. Certo dia, depois de tanto comer farinha e beber água, ele acaba tendo um trágico fim.

A segunda parte do programa terá clássicos do cinema, sucessos que fizeram parte de trilhas sonoras que marcaram época e emocionam até hoje. Ingressos custam de R$ 25 a R$ 50, à venda pelo Sympla. Informações: www.orquestraouropreto.com.br.