Clara Arreguy aborda futebol e amizade com os animais nos livros que lança em BH Paulo de Araujo/divulgação







A jornalista e escritora mineira Clara Arreguy lança dois livros neste sábado (19/8): “Segunda divisão” e “Beto e suas gatinhas”, no qual divide a autoria com Jô Oliveira. Das 16h às 18h, a autora recebe o público no Restaurante Feijão, no Edifício Maletta (Av. Augusto de Lima, 233 – Centro).

No livro infantil “Beto e suas gatinhas”, a escritora traz a história de um menino esperto e levado, que um dia ouviu um miado e resolveu cuidar da gatinha recém-nascida que chorava de fome no quintal da vizinha. Assim, Donda entrou na vida de Beto, seguida por sua filha Peta. As duas gatinhas trouxeram aventuras e alegrias ao menino e à sua família. A obra reflete sobre cuidados e amizade com os animais.

Os dois livros da Outubro Edições, criada por Clara Arreguy, podem ser adquiridos pelo site https://www.outubroedicoes.com.br/