Escritora Bruna Kalil Othero usa a ironia para abordar o 'Plazil' Mauro Figa/Divulgação

Bruna Kalil Othero conversa com os leitores sobre seu romance de estreia – “O presidente pornô” (Companhia das Letras) –, nesta terça-feira (15/8), a partir das 19h30, na sede da Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). Com mediação de Jacyntho Lins Brandão, presidente da AML, o evento integra a série “Livro do mês”.