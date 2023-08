SIGA NO

Na terceira etapa classificatória do 53º Festival Nacional da Canção (Fenac), realizada na sexta (11/8) e sábado passados, em Coqueiral, no Sul de Minas, foram classificadas as músicas “Livre”, de Marcia Cherubin (SP), “Coador de Pano”, Titá Moura (PB), “Alguém”, de David Mour (PR), “Breu”, de Matheus Reis (SP) e “Pressa”, de Thiago Juraski (PR).





Em Coqueiral, o Fenac ocupou a Praça 7 de Setembro, onde o público acompanhou também shows de Ana Cañas, na noite de sexta, e Paulinho Pedra Azul, no sábado.