Abram as cortinas, porque o show e a investigação irão começar! A terceira temporada da icônica série de comédia, “Only Murders in The Building”, já está disponível no Star+, apresentando mais um assassinato para Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) resolver.





Dessa vez, o crime acontece nos bastidores de um espetáculo da Broadway e, além do trio protagonista, a série conta agora com novos personagens interpretados por grandes nomes.

Confira abaixo mais informações sobre o renomado elenco que fará parte da terceira temporada de Only Murders in The Building e seus respectivos papéis.





Meryl Streep é Loreta

Meryl Streep dispensa apresentações. Considerada como a melhor atriz dos últimos tempos e ganhadora de todos os maiores prêmios do cinema, a atriz é conhecida principalmente por sua versatilidade em seus papéis e sua adaptação em sotaques.

Entre seus trabalhos de destaque estão "O Diabo Veste Prata" (2006), "Mamma Mia!" (2008), "Não Olhe Para Cima" (2021) e "Adoráveis Mulheres" (2019). Na nova temporada de "Only Murders in the Building", Meryl dará vida a Loreta, uma das atrizes da peça de Oliver

Jesse Williams é Tobert

Jesse Williams é um ator e modelo norte-americano conhecido por interpretar o Dr. Jackson Avery na série Grey's Anatomy e o protagonista Markus no jogo eletrônico Detroit:Become Human.

Willians já atuou também em "Na Sua Casa ou na Minha?" (2023), "O Segredo da Cabana" (2011), "Esquadrão Secreto" (2022) e agora chega em "Only Murders in the Building" como Tobert, um documentarista interessado pelo assassinado investigado pelo trio.

Ashley Park é Kimber

Ashley Park é uma atriz, dançarina e cantora americana conhecida por seu papel na série Emily in Paris, como a personagem Mindy Chen, e também por ter originado o papel de Gretchen Wieners no musical "Meninas Malvadas", indicado ao Tony Award® de 2018.

Em "Only Murders in the Building", a atriz será Kimber, uma estrela da Broadway que acaba se envolvendo na investigação.