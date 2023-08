677

Leoni apresentaria o show "Vem Alegria", ao lado da banda Outro Futuro, nesta sexta-feira (11/8), no Palácio das Artes Divulgação

O cantor Leoni anunciou nesta segunda-feira (07/8) que, por motivos de saúde, não poderá apresentar o show “Vem Alegria”, na próxima sexta-feira (11/8), no Palácio das Artes. Sem entrar em detalhes sobre a causa da doença, afirmou que a nova data da apresentação está marcada para 17 de novembro.

Em comunicado enviado pela assessoria e posteriormente divulgado nas redes sociais do artista, a equipe do cantor agradece a compreensão e informa que os ingressos já adquiridos são válidos para a nova data e que, caso as pessoas que compraram não possam comparecer, devem entrar em contato com a bilheteria do Palácio das Artes - presencialmente ou pelo telefone (31) 3236-7400 - para solicitar o reembolso.





Em abril deste ano, Leoni também cancelou show que faria no Circo Voador, na capital fluminense. Na ocasião, ele tinha sido diagnosticado com dengue.