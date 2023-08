677

Artista apresentará em 3 de dezembro o espetáculo "Bloco na rua"; vendas de ingressos começam nesta quarta Marcos Hermes/DIVULGAÇÃO

Ney Matogrosso anuncia show extra de "Bloco na rua" em Belo Horizonte. Todas as cadeiras já foram vendidas para a apresentação em 1º de dezembro, no Minascentro ((Av. Augusto de Lima, 785 – Centro), e por isso o artista confirma nova data de apresentação na capital mineira para o mesmo final de semana: domingo, 3 de dezembro, às 21h.



Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta quarta-feira (2/8), por meio do Sympla . Os preços variam de R$ 350 a R$ 700 (setor 1); R$ 325 a R$ 650 (setor 2); R$ 275 a R$ 550 (setor 3); R$ 225 e R$ 450 (setor 4); R$ 175 e R$ 350 (setor 5); e R$ 125 e R$ 250 (setor superior).





Aos 81 anos, Ney esbanja energia no palco com o show que tem repertório eclético, passando por canções como "Eu quero é botar meu bloco na rua" (Sérgio Sampaio), que inspirou o nome da turnê, "A maçã" (Raul Seixas), "Álcool” (Bolero Filosófico)", da trilha original do filme "Tatuagem” (DJ Dolores), e "Mulher barriguda", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo).



Do compacto duplo lançado em 1975 com Fagner, o artista apresenta "Postal do amor" (Fagner/Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e "Ponta do lápis” (Clodô/Rodger Rogerio).



Além disso, Ney incluiu pela primeira vez em seu repertório "Como 2 e 2" (Caetano Veloso) e "Feira moderna" (Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant). Ingressos sem taxa de conveniência podem ser adquiridos na bilheteria do Minascentro, de segunda a sexta, das 9h às 12h; e das 13h30 às 17h.