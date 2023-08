677

Letícia Damaris e Jeh Senhorini, que formam o duo Dois Lados, dividem o palco com Affonsinho, no projeto Inspira! Música e Conexão, que estreia amanhã Natalia Caroline/Divulgação

A primeira edição do projeto Inspira! Música e Conexão será realizada nesta quinta-feira (3/8), no Teatro Raul Belém Machado. A ideia é promover pocket shows mensais, até novembro, que unam artistas com carreiras já consolidadas a músicos mais jovens, que ainda estão começando a trilhar uma caminhada.









Os convidados para a abertura do projeto são Affonsinho e o duo Dois Lados. O cantor e compositor apresentará o show “Do zumzum aos Affosingles”, um passeio por sua discografia construída ao longo da carreira. O Dois Lados, formado em 2017 por Jeh Senhorini e Letícia Damaris, vai interpretar canções autorais que mesclam sonoridades da MPB, do pop e do rock.





Conectados pelo elo da música popular brasileira, os artistas farão ainda uma breve apresentação em conjunto. O trio interpretará uma canção do repertório de Affonsinho e “Mania de você”, de Rita Lee e Roberto de Carvalho.





A cantora Jéssica Senhorini conta que o duo em geral faz shows acústicos. Desta vez, porém, elas vão se apresentar ao lado de uma banda convidada especialmente para a ocasião. “Nós gostamos muito desse formato de banda e fazia muito tempo que não tínhamos a oportunidade de tocar em um evento como esse. Estamos muito contentes”, diz.

Nas composições do duo comparecem o violão folk-pop de Jéssica e os riffs de guitarra de Letícia. “A Lê é uma pessoa supercriativa musicalmente, tanto nas vozes quanto nos arranjos e nas composições que a gente divide. Acho que formamos um bom casamento, o público costuma falar que nossas músicas tocam o coração”, afirma Jéssica.





A cantora avalia que a cena musical independente de BH está num bom momento, com artistas diversos e um público sempre aberto a conhecer e se entregar a novos sons.



Encontro de gerações



O projeto extrapola o momento do palco, promovendo encontros entre as atrações de cada edição. Com cerca de três dias de convivência em um estúdio, os artistas têm a oportunidade de conversar, trocar experiências e descobrir afinidades. Sobre o encontro com Affonsinho, Jéssica diz ter trazido bons frutos. O cantor contou a elas desde as experiências que teve com a banda Hanoi Hanoi, fundada em 1985, até a fase mais recente de sua carreira.





“Affonsinho é uma pessoa com uma carreira enorme, mas muito aberta. Ficamos muito felizes de ter esse encontro justamente com ele, que é uma pessoa tão receptiva. Quando a gente encontra alguém que está rodando há mais tempo, é claro que aprende muito, mas ele também disse que encontrar pessoas novas traz um frescor ao trabalho dele”, comenta Jéssica.





Paola Berto, produtora-executiva e idealizadora do projeto, conta que a ideia surgiu quando o teatro Raul Belém Machado ainda estava em fase de construção. “Nós visitamos a obra e vimos que era um local com uma estrutura muito boa e, sobretudo, descentralizado”, diz.

Democratização da música

Na época, a produtora cultural Rose Pidner (1955-2019), fundadora da Vereda Produções e de diversos projetos que valorizam a democratização da música brasileira, como o Música nas Praças, também participou do projeto que, devido à pandemia, só veio a sair do papel agora.





“Um dos nossos pontos de atenção sempre foi desenvolver espaços que deixassem a música em primeiro plano. Queremos levar qualidade técnica para que os artistas tenham tranquilidade em executar o melhor do trabalho deles e, assim, cheguem até o público”, diz Paola.





O local tem capacidade para receber até 160 pessoas. A curadoria foi feita a partir da observação e da tentativa de encontrar pontos em comum entre as atrações. “É um trabalho que vai muito do instinto de olhar dos dois lados e ver o que casa”, afirma a produtora.





No mês que vem, o projeto promove o encontro entre as cantoras Julia Ribas e Jhessy Vilas. Em outubro será a vez de colocar em conexão os grupos Cobra Coral e Coletivo Margem. A quarta edição, em novembro, terá Aline Calixto e o cantor Tavinho Leoni.





INSPIRA! MÚSICA E CONEXÃO

Com Affonsinho e o duo Dois Lados. Nesta quinta-feira (3/8), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo). Ingressos a venda no Sympla e na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 18h. R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia).





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes