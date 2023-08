677

Cineasta William Friedkin em Lyon, França, em 2017 Jeff Pachoud/AFP

O cineasta William Friedkin, diretor de "Operação França" (1971) e " O exorcista”, morreu nesta segunda (7/8), aos 87 anos, em Los Angeles.

Sua morte foi confirmada pelo reitor da Chapman University, Stephen Galloway, amigo da mulher de Friedkin, Sherry Lansing.

Seu último filme, “The Caine Mutiny Court-Martial”, estrelado por Kiefer Sutherland, tem estreia marcada para o Festival de Cinema de Veneza, que começa em 30 deste mês..

Junto com Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola e Hal Ashby, Friedkin ascendeu ao status de lista A na década de 1970, parte de uma nova geração de cineastas vibrantes e arriscados.

Vencedor de cinco Oscars, incluindo melhor filme e direção, “Operação França”, filmado em estilo documental traz uma das sequências de perseguição de carros mais famosas do cinema. O longa se tornou um marco para o gênero policial.

Logo após veio “O exorcista”, que arrecadou US$ 500 milhões em todo o mundo e, juntamente com “O poderoso chefão”, iniciou a era dos sucessos de bilheteria no cinema. Adaptado do romance de William Peter Blatty sobre a possessão demoníaca de uma jovem, “O exorcista” rendeu a Friedkin sua segunda indicação ao Oscar de melhor diretor.

Friedkin começou a trabalhar na sala de correspondência da estação de TV de Chicago WGN, onde rapidamente passou a dirigir programas de televisão e documentários. Ele disse que dirigiu cerca de dois mil programas de TV durante esses primeiros anos.

Mais tarde deixou os documentários para trás na esperança de entrar no cinema. Dirigiu um episódio de “Alfred Hitchcock presents” antes de ter sua chance de dirigir “Good times”, estrelada por Sonny e Cher, em 1967.

A repercussão de bilheteria de "O exorcista" não se repetiu em seus filmes posteriores. No início dos anos 1980, Friedkin envolveu-se no projeto “O exorcista 3”, mas saiu devido a diferenças criativas.

Com exceção de “Síndrome do mal” (1987), Friedkin passou a maior parte do tempo trabalhando na televisão. Esteve em séries como “Contos da cripta”, “Além da imaginação”, “Space Quest”.

Durante os anos 2000, Friedkin foi para a tela grande com o thriller de "Caçado" (2003), estrelado por Tommy Lee Jones e Benicio Del Toro, e o filme de terror “Possuídos”, estrelado por Ashley Judd e Harry Connick Jr..

Nascido em Chicago, Friedkin apareceu em muitos documentários ao longo dos anos sobre filmes e cineastas, incluindo “Uma década sob a influência” (2003).