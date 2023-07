SIGA NO

677

Os atores Eugenio Siller e Maite Perroni em 'Meu pecado' Televisa/SBT

“Meu pecado”, novela protagonizada por Maite Perroni e Eugenio Siller, volta ao SBT/Alterosa nesta segunda-feira (31/7), às 18h. O folhetim mexicano substituirá “Sortilégio”, cujos capítulos finais vão ao ar às 17h20.

• Leia também: Festa do Emmy é adiada por causa da greve de atores e roteiristas de Hollywood





Julián é filho do professor Rodolfo (Francisco Gattorno) e de Justina (Sabine Moussier), mulher insatisfeita cujo egoísmo pode destruir a amizade do marido com Paulino (Roberto Bladón), pai de Lucrécia e dono da fazenda El Milagro. Preconceituosa, a mãe de Lucrécia, Rosário (Daniela Castro), ignora a filha e mostra clara preferência por César, o gêmeo da mocinha. Tudo se complica quando César morre em um acidente.





Depois de anos de distância, Julián e Lucrécia se reencontram, já adultos, e renasce o amor entre eles. Porém, Carmelo (Armando Araiza), interessado na garota, mata o próprio pai e acusa Julián pelo crime. Forçada a se casar com o vilão para salvar o rapaz e evitar a ruína de Paulino, a mocinha desaponta o namorado, que vai embora. De nada adiantou o sacrifício, pois a família dela perde a fazenda. Tempos depois, Julián ressurge como o novo dono da propriedade. O casal apaixonado enfrenta intrigas e vários obstáculos para ficar junto.