A série "Succession", sobre a guerra de poder entre os irmãos Shiv (Sarah Snook), Kendall Roy (Jeremy Strong) e Roman (Kieran Culkin), lidera as indicações ao Emmy HBO/Divulgação

A cerimônia de entrega do Emmy Awards 2023, prevista para setembro, foi adiada devido à greve dos atores e roteiristas nos EUA. Essa é a primeira vez que a premiação da TV norte-americana, considerada o "Oscar da televisão", é adiada em 22 anos. O último adiamento ocorreu em 2001, por causa dos atentados terroristas de 11 de setembro.

A decisão, tomada pela Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas, acontece em meio à paralisação comandada pelos sindicatos dos atores e dos roteiristas de Hollywood. Sem artistas para divulgar as produções indicadas, o evento perde "chamariscos" para a transmissão ao vivo na televisão.





Nova data não foi divulgada, mas, segundo a Variety, a organização considera realizar a cerimônia em janeiro do ano que vem. Tudo depende, porém, das negociações entre os sindicatos e a aliança de produtores de Hollywood, que representa os principais estúdios de cinema e televisão.

As indicações ao Emmy 2023 foram anunciadas em 12 de julho. "Succession", a série da HBO sobre a feroz batalha entre os membros de uma família que controla império midiático, lidera a corrida com 27 indicações, incluindo a de melhor série dramática. "The White Lotus", "Ted Lasso" e "Wandinha" também estão entre os indicados.

Paralisação histórica

Os atores e roteiristas de Hollywood protagonizam a primeira paralisação conjunta da indústria audiovisual americana em 63 anos. A Fox, responsável pela transmissão do Emmy deste ano, propôs adiar o evento até janeiro de 2024 para dar tempo para que as discussões contratuais sejam resolvidas e as greves acabem.

Porém, a Academia de Televisão, que escolhe os vencedores e organiza o evento, estaria a favor de uma data mais próxima, com o objetivo de evitar que a festa do Emmy coincida com a apertada agenda da temporada de prêmios de Hollywood.