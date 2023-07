677

Kanye West vestiu North Ku Klux Klan SAUL LOEB / AFP / Reprodução O rapper Kanye West, 46, publicou uma imagem em que mostra a filha North,10, com uma jaqueta de sua nova coleção de roupas. Os seguidores do artista, no entanto, viram semelhança do modelo com as vestes utilizadas pelo grupo supremacista Ku Klux Klan e o criticaram nas redes sociais.

A roupa é toda branca e conta com um capuz pontiagudo. Apenas os olhos ficam visíveis. Logo após a publicação, uma onda de opiniões contrárias foi gerada com comentários sobre o design da vestimenta, que remete à organização, e pelo posicionamento de West por submeter a própria herdeira a uma situação delicada.

O cantor norte-americano é rodeado de polêmicas. Em dezembro do ano passado, um abaixo-assinado foi realizado para tentar banir West de todas as plataformas de streaming, em ação motivada pelas falas dele em que supostamente elogia o nazismo. Na ocasião, o músico disse que seria possível ver coisas boas no líder nazista Adolf Hitler. A declaração foi dada a Alex Jones, dono do canal Infowars, que espalha teorias da conspiração e ideias da extrema direita.

Em outubro de 2022, West provocou mal-estar entre amigos e parceiros de trabalho ao usar um moletom com a frase "White Lives Matter" (Vidas Brancas Importam) durante um desfile de moda, seguido de críticas ao movimento "Black Lives Matter".

"Todo mundo sabe que o Black Lives Matter foi uma farsa, agora acabou", postou ele em seus stories. Dias depois, ele foi impedido de publicar no Instagram e no Twitter. Pelo ocorrido, ele pediu desculpas publicamente nas redes sociais.