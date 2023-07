677

Mick Jagger é figurinha carinmbada nos jogos da Copa, junto com sua fama de pé frio AFP

Além de ser o autor e intérprete de grandes músicas, o cantor Mick Jagger, que completa 80 anos nesta quarta-feira (26/7), também é figurinha carimbada nas redes sociais. Isso porque a lenda do rock é tema de piada nas redes desde 2010, quando começou sua fama de pé frio.

Durante a Copa na África do Sul, o líder dos Stones esteve presente durante a disputa entre Estados Unidos e Gana, pelas oitavas de final. Ele declarou torcida aos americanos, que foram eliminados por 2 a 1. Jagger também assistiu à partida entre Inglaterra e Alemanha, também pelas oitavas de final do campeonato. Ele, claro, torceu para o seu país natal, que foi eliminado por 4 a 1.



E o azar na Copa de 2010 vai além: junto com o filho Lucas, fruto da relação com a apresentadora Luciana Gimenez, Jagger assistiu às quartas de final entre Brasil e Holanda. A seleção canarinho perdeu por 2 a 1. Na época, ele disse ao canal oficial da Fifa que estava impressionado com a Argentina. Logo após a declaração, o time foi eliminado, por 4 a 0, pela Alemanha nas quartas de final.

O pé frio de Jagger virou piada entre diversas torcidas AFP

Como se não fosse o suficiente, em 2014, meses antes do mundial no Brasil, Jagger disse, durante um show no Rock in Rio Lisboa, que a seleção dos donos da casa seria a campeã. Mas os portugueses não passaram da fase de grupos. O músico também torceu para a Inglaterra, eliminada na primeira fase.

De novo na companhia de Lucas, o cantor assistiu a um jogo decisivo do Brasil e o resultado não podia ser mais desastroso: perdemos de 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão. Com muito bom-humor, Jagger brincou com a situação. “Eu posso ser responsável pelo primeiro gol alemão, mas não pelos outros seis", disse ao ‘The Sun’.

Quatro anos depois, na Rússia, Jagger voltou a provar que é pé frio e viu de perto a eliminação da Inglaterra para a Croácia, por 2 a 1, na semifinal do campeonato. Para completar, na Copa do Qatar, no final do ano passado, o cantor não acompanhou a estreia da Inglaterra contra o Irã. A partida terminou com uma goleada de 6 a 2 dos ingleses.

Com todo o histórico, os memes tomam as redes sociais desde 2010. Relembre alguns:

A culpa foi do Mick Jagger....égua vai ter pé frio assim lá na Africa!!! rsrsrsrs %u2014 Marina (@MarinaBailarina) July 2, 2010

Depois das decepções com Inglaterra, EUA e Brasil, Mick Jagger mantém fama de pé frio na África #comentarios ? %u2014 Sabryna Cardoso (@Babyyh) July 4, 2010

Esta provado Mike Jagger realmente é pé frio, foi ao Mineirão e torceu para o Brasil, deu no que deu: Brasil 1x7 Alemanha . %u2014 robson lemos (@robsonlemmos) July 9, 2014

Tá explicado pq o Brasil perdeu, olha o pé frio aí, Mick Jagger no Mineirão. pic.twitter.com/1Cuj7EdY4W %u2014 Lili Cardeal (@CardealLlian) July 9, 2014

Croácia 2 x 1 Inglaterra



Mick Jagger pé frio fazendo a zebra acontecer na Copa do Mundo Rússia 2018 pic.twitter.com/YvE3ezckFy %u2014 Tv Online Goiás (@Tvonlinegoias) July 11, 2018

#SouSporTVnaCopa A Argentina viajou a Rússia com o Avião do ROLLING STONES, sendo o MICK JAGGER o MAIOR PÉ FRIO da história DO FUTEBOL Internacional pic.twitter.com/v2drSGoH7p %u2014 Luccas Raffael P. Gnoato (@Luccas_Gnoato) June 21, 2018

Eterno assalariado

Em janeiro de 2017, Jagger deu uma pausa na fama de pé frio para virar meme por outra coisa. Ele estampou a capa da revista Exame, com uma matéria sobre as novas regras da aposentadoria. Então com 73 anos, a publicação dizia: “O que você e ele têm em comum. Talvez não seja a fortuna, nem o rebolado, nem os oito filhos. Mas, assim como Mick Jagger, você terá de trabalhar velhice adentro. A boa notícia: preparando-se para isso, vai ser ótimo.”

A comparação virou meme e Jagger ganhou o apelido de assalariado. E os internautas ainda imaginaram como a lenda do rock seria se fosse um trabalhador comum. Confira:

Logo o Mick Jagger, assalariado que compra geladeira em 12x, guarda o 13° pra pagar prestação de empréstimo, os filhos vendem bala no sinal pic.twitter.com/0blqQTJNo4 %u2014 ceci (@cestci) January 12, 2017

Mick Jagger sabe onde tem o PF mais barato, para não estourar o VR %uD83D%uDE02 #Moments%u26A1%uFE0F https://t.co/Dpvx3xzgMN %u2014 Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) January 12, 2017