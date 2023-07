Veja sugestões de programação cultural para as férias de julho em BH

677

Malvados tentam salvar os contos de fada das garras da era digital em "Encontro de vilões", peça em cartaz no próximo domingo (16/7), no Teatro do Pátio Savassi (foto: Guto Muniz/divulgação)



Nestas férias de julho, com as crianças em casa, os pais enfrentam o desafio de encontrar opções interessantes de programas para distrair os baixinhos. BH tem agenda cultural diversificada, com oficinas, peças, filmes e games.









“Encontro com as princesas” estreia no sábado, reunindo Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve e Ariel, que ajudam um príncipe a encontrar seu amor desaparecido.

No domingo (16/7), será a vez de os malvados. Jafar, Capitão Gancho, Bruxa Má do Oeste, Rainha Má e Malévola se reunirem na peça “Encontro de vilões”, dispostos a reverter os males que causaram e, principalmente, salvar os contos de fada ameaçados pela era digital.





Os clássicos “Cinderela”, “A Bela Adormecida”, “A pequena sereia”, “A Bela e a Fera”, “Soldadinho de chumbo”, “Peter Pan”, “O mágico de Oz”, “O pequeno príncipe”, “Aladim” e “Rapunzel” foram adaptados pela companhia mineira.





“Tentamos trazer um pouco de todas as referências que o público já tem de cada história. Então, não é só a animação da Disney, pois trazemos a literatura e um pouco das adaptações feitas para o cinema. Fazemos o nosso próprio espetáculo”, afirma Fernando Bustamante, diretor artístico da Cyntilante. “Moana” e “Rainha da neve” também integram a programação.

Curta "Auts & Stella", no Sesc Palladium, conta história de menino com transtorno do espectro autista (foto: Reprodução)





As peças serão apresentadas todos os dias da semana, sempre às 17h. “Teatro é ótima opção para as famílias. Ele é também um momento de celebração, de comunhão”, afirma Bustamante.





O Memorial Vale programou oficinas e espetáculos para este mês. A partir de hoje (12/7), o espaço oferece atrações gratuitas, que integram o projeto Férias Divertidas. As atividades são livres para maiores de 14 anos; os menores deverão estar acompanhados e supervisionados pelos responsáveis.

Linguagem dos sinais

A programação se inicia com a oficina de introdução a libras (básico), nesta quarta (12/7), quinta (13/7) e sexta-feira (14/7), das 10h às 11h30. Não são necessários conhecimentos prévios da linguagem de sinais. A classificação etária é de 16 anos, com inscrições gratuitas e limitadas.





O espetáculo infantil “Mbyky”, do Núcleo Coelhos Mordem, estará em cartaz na próxima sexta-feira (14/7), às 11h. Conta histórias dos povos andinos vindas da fronteira do Peru com a Bolívia. A classificação etária é de 14 anos e ingressos devem ser retirados antecipadamente na bilheteria.





Também na sexta (14/7), às 16h, o Memorial recebe o projeto Makambas Brincantes, com oficina de brincadeiras e cantoria. O coletivo apresenta a peça “Menineça sabi: O sabor da infância”, que resgata brincadeiras tradicionais do continente africano e faz parte do projeto Diversidade Periférica. A classificação etária é de 14 anos.

Filme "Geração Alpha" aborda o vício das crianças em aparelhos eletrônicos (foto: Reprodução)

Crianças na tela

O Sesc Palladium oferece programação de férias para as crianças desta sexta-feira (14/7) até o dia 23 de julho. Em edição especial, o Cine Sesc apresenta curtas infantis entre os dias 15 e 22/7. As animações variam de três a 11 minutos e serão exibidas em sequência.





Na sessão de estreia, vai passar “Tom Tamborim” (2023), filme de Maria Carolina e Igor Souza que acompanha a vida de Tom, uma criança apaixonada por música.





“Geração Alpha” (2023), de Débora Resende e Iuri Moreno, discute o vício em eletrônicos da geração nascida a partir de 2010. Rebeca, menina apaixonada por leitura, tenta convencer seu vizinho e melhor amigo Marcelo a ler um livro.





“Auts & Stella” (2023), de Renato Barreto, traz o garotinho Auts, que tem transtorno do espectro autista. Ele convoca os amigos a irem ao parque, onde a garotada decide fazer um filme. Porém, os amigos encontram dificuldades para decidir quem será a estrela.





“Anacleto o balão” (2020), de Walkir Fernandes e Carol Sakura, conta a história de Anacleto, balão vermelho de gás. Quando passa a fazer parte de uma família, ele assusta todo mundo com suas aparições repentinas.





Oficinas buscam estimular a convivência familiar e proporcionar experiências sensoriais, lúdicas e culturais às crianças. Contação de histórias, pintura, teatro e brincadeiras ocuparão os espaços do Sesc Palladium na segunda quinzena deste mês.





A oficina “Histórias da fauna, imagem e movimento” ensina técnicas de teatro de sombras para crianças a partir de 6 anos, no Foyer Augusto de Lima, neste sábado (15/7), às 11h.

No mesmo dia, o projeto “#Temtodosábado” leva os personagens Jorge e Vivi para o mundo de “Emengarda, a barata”. A contação de histórias está marcada para as 14h30.





Voltada para a integração de pais e filhos, a oficina “Brincar para compreender o mundo” apresenta opções para entreter os baixinhos neste domingo (16/7), às 11h.

Games e bolhas de sabão

Já na terça-feira (18/7), às 11h, o Sesc oferece a oficina “Brincando com bolhas de sabão gigante”, atividade indicada para crianças a partir dos 3 anos.





No Espaço Play, há jogos eletrônicos e videogames – clássicos e atuais – para públicos de todas as idades, desta sexta-feira (14/7) a domingo (16/7). A atividade tem entrada franca, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível para o projeto Férias sem Fome.

FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL

• Peças da Cyntilante Produções.

• Deste sábado (15/7) a 30/7

• Teatro do Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro)



• Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na bilheteria do teatro



• Programação completa: www.cyntilante.com.br

FÉRIAS DIVERTIDAS

• Desta quarta-feira (12/7) a 23/7



• Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários)



• Entrada franca



• Inscrições para a oficina de libras: (31) 3343-7317



• Programação completa: www.memorialvale.com.br

DE FÉRIAS COM O SESC

• Desta sexta-feira (14/7) a 23/7

• Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro)



• Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla



• Programação completa: www.sescmg.com.br

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria