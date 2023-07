Série documental sobre a Turma do Balão Mágico estreia nesta quarta (12/7)

677

"A superfantástica história do Balão" relembra a trajetória de Mike, Simony, Tob e Jairzinho, artistas mirins que fizeram sucesso nos anos 1980 (foto: Som Livre/Reprodução)





Nesta quarta-feira (12/7), “A superfantástica história do Balão” estreia no Star+. A série documental aborda a trajetória da Turma do Balão Mágico, grupo musical infantil que fez sucesso nos anos 1980, com direito a programa na Globo.





A série retrata como o exagero típico da década cobrou do quarteto – com suas horas extensas de trabalho, brigas entre familiares, rixas internas e o fantasma da substituição – aquele que talvez tenha sido o preço mais alto de todos: a infância não vivida.

A docussérie é dirigida por Tatiana Issa, vencedora de três prêmios Emmy, e Guto Barra.