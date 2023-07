Com bonecas em alta, namorado da Susi viraliza na internet

677

fui pesquisar quem era o namorado da susi e tô obcecada com o quão feio ele era pic.twitter.com/MmTCK1f9VA %u2014 magris (@marina_lessa) July 10, 2023

Se a Barbie é a boneca mais famosa do mundo, talvez Susi seja a mais conhecida entre as feitas no Brasil. E, se o brinquedo da Mattel tem o Ken, a Estrela não podia ficar de fora. Em 1974, a empresa lançou Beto, o namorado da Susi. Quase 50 anos após a chegada do personagem, ele virou assunto nas redes sociais, por sua aparência um tanto quanto diferenciada.

Boneco Beto foi chamado de feio nas redes sociais (foto: Reprodução / Twitter)



Beto foi lançado e distribuído pela Estrela em 1974 e 1975 e entre 1976 e 1999. Ele também teve uma versão lançada nos anos 2000, conforme informado em um blog de uma colecionadora. O boneco nasceu de uma inspiração do Ken. Com olhos castanhos cor de mel, movimentos na cabeça e articulações nos braços e pernas, o namorado da Susi trajava roupas que eram tendência de moda na época da Jovem Guarda.

O nome do boneco foi inspirado no cantor Roberto Carlos, ícone da época. Ao longo dos anos, Beto teve seu corpo, rosto e cabelo modificados. As roupas também acompanhavam as tendências da época. Mas a versão que está dando o que falar nas redes sociais é a dos anos 1970.

O post rendeu diversas comparações entre o boneco e ícones da cultura brasileiro, como Tom Cavalcante e Silvio Santos. Beto foi resumido como “uma cruza de Justus + Portiolli Coraline”. Nas fotos ao lado de Susi, o casal foi comparado a Bebel e Agostinho de ‘A grande família’.

Além das comparações, também surgiram vários comentários divertidos refletindo sobre relacionamentos atuais. “}Minhas amigas se apaixonam por uns trecos parecidos com isso”, disse um rapaz.

“Agora q já passou o impacto inicial, parando pra pensar a Suzi representa a mulher hétero no mapa da fome, que é sempre uma boneca com um feio”, disparou uma mulher. “E com certeza ele ainda terminou com ela falando que estava emocionalmente confuso”, pontuou outra.

“Nós mulheres meio Susi que amamos um de beleza questionável”, disse outra mulher. “Por isso a gente botava a Barbie para ficar com a Susi”, brincou outra.