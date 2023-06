Livraria Cultura reverte falência com liminar no STJ e pode reabrir

677

Unidades da Livraria Cultura em São Paulo e Porto Alegre poderão reabrir (foto: Facebook/Livraria Cultura/Reprodução )

A Livraria Cultura conseguiu nesta quinta-feira (29/6) uma liminar no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que reverta o decreto de sua falência. A decisão foi deferida pelo ministro Raul Araújo e homologada.





Representante da empresa, o advogado Gustavo Bismarchi confirmou que a medida será implementada já nesta sexta-feira, 30, com todas as medidas valendo para as unidades da empresa em São Paulo e em Porto Alegre -incluindo a reabertura das unidades remanescentes.



Na decisão, o ministro Raul Araújo determina a retomada das obrigações constadas no plano de recuperação judicial da empresa, os quais foram aprovados por uma assembleia geral de credores da Cultura.



A reversão acontece na mesma semana em que a unidade da Cultura no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, São Paulo, foi fechada. O encerramento das atividades aconteceu abruptamente na manhã de segunda-feira, 26, após a confirmação da falência da companhia.



Na ocasião, clientes relataram nas redes sociais que foram solicitadas pelos funcionários a deixar a loja.



Não é também a primeira vez que a empresa consegue uma liminar contra a falência em definitivo. Em fevereiro, a Cultura já havia conseguido impedir o decreto com uma medida parecida.