Padre Fábio de Melo supera Papa Francisco em número de seguidores

Uma pesquisa aponta que Fábio de Melo é o religioso mais influente do Brasil. (foto: Reprodução / Instagram)

O líder religioso com maior número de seguidores no Brasil é o Padre Fábio de Melo, superando até mesmo o papa Francisco em popularidade nas redes sociais. Com um total de mais de 25 milhões de seguidores no Instagram e 8.5 milhões no Twitter, o padre se destaca com suas postagens que mesclam humor e pregação, atraindo não só o público comum, mas também celebridades que se tornaram seus amigos e admiradores.









Leia: Bento XVI: padres Marcelo e Fábio de Melo lamentam morte do papa emérito Recentemente, Fábio de Melo divulgou sua parceria com o cantor Fábio Jr. na canção 'Mãe', uma homenagem a Dona Nilva Corrêa, mãe do cantor que faleceu em 2015, aos 85 anos. Em sua trajetória musical, o padre lançou seu último álbum em 2018, chamado 'O Amor Me Elegeu', além de outros títulos conhecidos como 'Clareou' (2017), 'Deus no Esconderijo do Verso' (2015), 'Solo Sagrado' (2014) e 'Estou aqui' (2012).



Por outro lado, o papa Francisco, apesar de ter recebido cerca de 200 artistas globais para celebrar o 50º aniversário da Coleção de Arte Moderna dos Museus Vaticanos, conta com pouco mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e mais de 18.8 milhões no Twitter. Entre os convidados brasileiros estavam Caetano Veloso, que precisou cancelar sua viagem a Roma devido a uma gripe, a escritora Ana Maria Machado, além dos artistas Jonathas de Andrade, Vik Muniz e Nelson Felix.





Uma pesquisa do Datafolha aponta que Fábio de Melo é o religioso mais influente do Brasil. A pesquisa online realizada entre 2 e 9 de maio com 1.500 participantes, mostrou que 16% mencionaram o padre, o dobro em relação ao segundo colocado, Marcelo Rossi. Na sequência, aparecem o pastor Claudio Duarte, o Papa Francisco e Silas Malafaia. A margem de erro é de três pontos percentuais.