Bento XVI: padres Marcelo e Fábio de Melo lamentam morte do papa emérito

Padre Mracelo Rossi relembrou encontro com Bento XVI em 2010, em Roma (foto: Reprodução/Instagram)

Lideranças, políticos, católicos e representantes da Igreja foram às redes sociais neste sabado (31/12) demonstrar pesar pela morte do papa emérito Bento XVI. O falecimento anunciado pelo Vaticano está no alto da lista dos assuntos mais comentados no dia, também, claro, entre os fiéis.Pelo Instagram, o padre Marcelo Rossi relembrou uma visita ao Vaticano, em outubro de 2010, em que foi recebido pelo então papa. Bento XVI entregou a ele um prêmio pelas ações de evangelização e dedicação ao catolicismo."Foi uma alegria, e ouvi dele que deveria continuar meu trabalho. Nosso querido papa emérito agora na páscoa eterna!", escreveu.O padre Fabio de Melo também fez uma declaração a Bento XVI. "Ele compreendeu o poder como serviço. A ele não se apegou. Renunciou quando percebeu que já não tinha mais condições. Ele está para a teologia assim como também estiveram Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Tereza de Ávila... Um dos grandes. A ele, a Igreja agradece. Descanse em paz, Papa Emérito Bento XVI", postou.