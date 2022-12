Lula lamenta morte de Bento XVI e relembra visita do Papa ao Brasil

Lula lembrou visita do Papa Bento XVI ao Brasil em 2007 (foto: Ricardo Stuckert)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do Papa Bento XVI, que faleceu neste sábado (31/12), em Roma, aos 95 anos. O petista afirmou ter recebido a notícia com tristeza e, no pronunciamento, relembrou da visita do Sumo Pontífice no Brasil.“Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre”, disse Lula, via redes sociais.

LEIA: Papa emérito Bento XVI morre aos 95 anos

O Papa Bento XVI esteve no Brasil por uma única vez, em maio de 2007 , quando visitou São Paulo e também a cidade de Aparecida. Ele participou da 5° Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. O pontífice mobilizou milhares de fiéis que seguiram em romaria em direção às cidades visitadas.

Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre.

%uD83D%uDCF8: @ricardostuckert pic.twitter.com/A0vEPBltqv — Lula (@LulaOficial) December 31, 2022

Joseph Ratzinger se reuniu com Lula, que era o presidente brasileiro na época, e também com bispos e representantes de outras religiões. Bento XVI também participou de um encontro com cerca de 40 mil jovens católicos no estádio do Pacaembu.

(foto: Ricardo Stuckert)

Uma nova visita estava marcada para julho de 2013, quando aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, organizada pela Igreja Católica, mas o pontífice renunciou cinco meses antes. Um ato inédito em 600 anos de história do Vaticano. A jornada no Rio de Janeiro foi estrelada pelo substituto, o Papa Francisco.