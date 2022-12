Bento XVI esteve no Brasil em 2007 e canonizou Frei Galvão

Em 2007, o papa Bento XVI celebrou a missa de abertura da V Conferência Geral do Episcopado da America Latina e do Caribe (foto: Juarez Rodrigues/Estado de Minas - 13/05/2007 )

O papa Bento XVI esteve no Brasil em maio de 2007 na época da 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Em cinco duas, ele cumpriu uma agenda atribulada. O ponto alto foi a canonização do primeiro santo nascido no Brasil, Santo Antônio de Sant’anna Galvão, o Frei Galvão.Na época, o papa Bento XVI se encontrou com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), jovens católicos, representantes de outras religiões. E também conversou com dependentes químicos.Leia também: Papa emérito Bento XVI morre aos 95 anos. Bento XVI esteve na Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida do Norte, interior de São Paulo, região Leste, no Vale do Paraiba, onde celebrou a missa de abertura da V Conferência Geral do Episcopado da America Latina e do Caribe.