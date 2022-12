Bolsonaro lamenta morte de Bento XVI e exalta 'teorias contra o marxismo'

Dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro destacou o legado deixado por Bento XVI (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos, lamentou a morte do Papa Bento XVI. Via redes sociais, o presidente disse ter recebido a notícia com “muito pesar” e afirmou que o emérito deixou um “legado imenso”. Bolsonaro também exaltou as críticas que Joseph Ratzinger fez à “Teologia da Libertação”, a qual o político considera que há “conceitos marxistas”.“Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa (emérito) Bento XVI. Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja católica, para todos os cristãos e para a humanidade. (...) Em defesa da verdade do Evangelho, criticou sem medo os erros da chamada “teologia da libertação”, que pretende confundir o Cristianismo com conceitos equivocados do marxismo”, disse Bolsonaro.

Papa Bento XVI



- Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa (emérito) Bento XVI.



- Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja católica, para todos os cristãos e para a humanidade. %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) December 31, 2022

O papa emérito Bento XVI classificou a Teologia da Libertação como seu primeiro grande "desafio" após ter sido nomeado em 1981, pelo então Papa João Paulo II, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Como cardeal, Joseph Ratzinger puniu, entre outros, o teólogo brasileiro Leonardo Boff, que foi um dos pensadores da teoria.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro classificaram Bento XVI como o “papa de verdade”, fazendo uma crítica ao atual papa Francisco, o qual muitos chamaram de “comunista” nos comentários do post do presidente.