Ministra suspende ação de união estável de Gugu e Rose

Rose Miriam e o apresentador Gugu Liberato (foto: Instagram/Divulgação) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a ação movida por Rose Miriam que pede o reconhecimento da união estável com o apresentador Gugu Liberato. A decisão da ministra Nancy Andrighi foi dada a partir de um pedido de Thiago Salvático que também luta pelo reconhecimento de união estável com o apresentador. No texto, a ministra diz que houve um "descompasso processual" entre as ações de Rose e Thiago. Ainda cabe recurso.

17:22 - 06/06/2023 Thiago Salvático revela mensagens e vídeos íntimos com Gugu Liberato "A ação de reconhecimento de união estável proposta pelo requerente (Salvático) foi julgada extinta sem resolução de mérito antes mesmo da citação dos réus", enquanto "a ação de reconhecimento de união estável proposta pela requerida (Rose Miriam) em face da mesma pessoa está em fase procedimental bastante avançada", escreveu a magistrada.

"Diante desse cenário, o descompasso processual entre as duas ações é incontroverso e nitidamente prejudicial não apenas ao requerente (Salvático), mas ao próprio descobrimento da verdade a respeito das supostas relações havidas entre as partes e a pessoa (Gugu) com quem dizem ter mantido união estável em período concomitante, com repercussões familiares e sucessórias que devem ser adequadamente investigadas", completa a ministra.

Assim, Nancy Andrighi deferiu a tutela provisória pleiteada pelos advogados de Thiago para suspender o processo movido por Rose. A ação movida por Thiago Salvático pedindo a união estável com Gugu foi indeferida e extinta pela Justiça no início do ano. Recentemente, no entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) estabeleceu que a ação seja aberta novamente para que a família do apresentador possa ser citada no processo e responder ao recurso apresentado.