Thiago Salvático revela mensagens e vídeos íntimos com Gugu Liberato

"Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: 'É melhor não' (risos). Ia dar 3 bilhões de visualização!" Disse Thiago em entrevista (foto: Reprodução Redes Sociais) O chef de cozinha Thiago Salvático compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (6/6) uma conversa entre ele e o falecido apresentador Gugu Liberato, com quem afirma ter mantido um relacionamento amoroso. Gugu faleceu em 2019, vítima de um acidente doméstico em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos. Durante o diálogo, Gugu enviou um vídeo da cantora Maria Bethânia recitando um poema. Os versos declaravam: "Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras". Em resposta, Thiago afirmou também amar o apresentador.





Em entrevista à revista "Veja", publicada na mesma terça-feira, Salvático relatou possuir vídeos íntimos com Gugu. Ele comentou: "Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: 'É melhor não' (risos). Ia dar 3 bilhões de visualização!". A disputa pela herança bilionária de Gugu envolve também Rose Miriam Souza di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, que busca o reconhecimento de união estável para ter acesso aos bens.

As filhas gêmeas de Rose e Gugu, Marina e Sofia Liberato, apoiam o pedido de reconhecimento, mas João Augusto, o filho mais velho, discorda do processo movido pela mãe. Atualmente, Rose não possui direito à herança, uma vez que não foi oficialmente casada com Gugu e não foi incluída no testamento assinado por ele em 2011.