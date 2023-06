Pato Fu comemora seus 30 anos de estrada com gravação no Sonastério Ilumina

677

Músicas e minidocumentário da banda liderada por Fernanda Takai estão disponíveis na EMCplay (foto: Diego Ruahn/divulgação)





No lugar da plateia, as montanhas mineiras cercam a banda Pato Fu. O episódio do Sonastério Ilumina, que comemora os 30 anos do grupo, com hits, músicas em versões inéditas e minidocumentário com entrevista exclusiva e making-of, estreia nesta terça-feira (27/6) na plataforma de streaming gratuita EMCplay. O canal do Sonastério no YouTube vai exibir a atração em 30 de junho.





O grupo mineiro, que lançou 13 discos e cinco DVDs, já tocou em países como Japão, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. Atualmente é composto por Fernanda Takai, John Ulhoa, Ricardo Koctus, Xande Tamietti e Richard Neves.

A transmissão de hoje ocorrerá pelo emcplay.com ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e Apple Store.