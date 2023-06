'Menina veneno' chega aos 40 e Ritchie retorna aos palcos com nova turnê

677

Cantor vai se apresentar em Juiz de Fora e BH, em 15 e 16 de setembro, respectivamente (foto: Van Campos/Fotoarena/Folhapress)





“Menina Veneno” chegou aos 40 anos. O maior sucesso da carreira de Ritchie atravessou as últimas quatro décadas sendo cantada de geração a geração. Para celebrar a data, o artista inglês, radicado no Brasil desde os anos 1970, retorna aos palcos do país para comemorar os 40 anos de lançamento do álbum “Voo de coração”, do qual o hit faz parte. Ritchie desembarcará em Minas Gerais com a turnê “A vida tem dessas coisas”, em 15 e 16 de setembro. O primeiro show em terras mineiras será no Grande Theatro Central, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No dia seguinte, se apresenta na capital, no Grande Teatro do Palácio das Artes.