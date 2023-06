'Casamento às cegas' terá reencontro ao vivo na Netflix

677

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil) Neste domingo (2/7), a partir das 19h30, o público vai saber como estão os casais da terceira edição do reality show Casamento às Cegas Brasil. Quais seguem juntos após todo mundo dizer SIM no altar?





Com apresentação do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, os participantes Karen Bacic, Daniela Silva, Maria Carolina Caporusso, Ágata Moura, Bianca Sessa, Daniel Manzoni, Renan Justino, Valmir Reis, Jarbas Andrade e Menandro Rosa vão relembrar os principais momentos, reacender algumas DRs e contar detalhes de como está a vida depois do experimento.

Camila Queiroz e Kleber Toledo apresentarão o reencontro (foto: Divulgação)

#SpoilerAlert: quem também estará presente é a participante da segunda temporada, Thamara Térez, contando como está a sua vida após a recente separação.