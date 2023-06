Gabriel Froede e Carol Biazin encantam com novo single 'Passarinho'

677

Gabriel Froede e Carol Biazin cantam 'Passarinho' no Live Sessions (foto: Rachel Pontes/Divulgação) A conexão entre Gabriel Froede e Carol Biazin começou através da música, quando se juntaram para composições próprias ou de outros artistas em 2022. Nada mais justo que os dois terem uma canção juntos e foi assim que surgiu “Passarinho”. Eles cantam sobre inseguranças e medo, mas combinados com uma vontade de que as coisas dessem certo.









“Produzimos nossas músicas e fomos ficando mais próximos à medida em que nos encontrávamos, seja pra compor para outros artistas ou quando nossas sessões de produção coincidiam os horários. A gente se deu muito bem de primeira e aos poucos ela foi ficando próxima também da minha turma de amigos. Hoje a gente não desgruda”, conta o mineiro, em conversa com o Estado de Minas.





Para ele, Carol se tornou uma irmã mais velha em pouco tempo e as experiências similares que passaram talvez foram o ponto que fizeram se conectar. Foi nessa parceria que surgiu “Passarinho”. “Ela passou por muita coisa parecida com o que eu tenho passado hoje. Também veio do interior para viver da música e alcançar seus sonhos e constantemente me ensina e me orienta principalmente em relação a minha carreira”, diz.





Carol Biazin e Gabriel Froede lançaram parceria 'Passarinho' no dia dos namorados (foto: Rachel Pontes/Divulgação) Precisou de muita insistência da paranaense para que o convite da parceria surgisse. “Eu lembro que cantei ‘Passarinho’ e ela amou, sempre que a gente se encontrava ela cantarolava a música pra mim. Até que eu entrei em estúdio um mês depois pra produzir e a Carol estava lá coincidentemente trabalhando no álbum dela e me pediu a primeira versão da música. Eu já conhecia e admirava o trabalho dela desde o início e já sonhava em convidá-la desde então, mas ela precisou dar muitas indiretas para que eu fizesse o convite. E quando aconteceu, quando ouvi a música pronta com a voz dela, me emocionei muito”, detalha o cantor.





Interpretação aberta ao público

Para o mineiro, essa mensagem representa o momento que viveu quando se mudou para São Paulo em 2022. “No início a cidade parecia muito cinza e caótica, onde tudo acontecia mas ao mesmo tempo nada. Muitas dúvidas e poucas respostas, mas uma vontade de voar como um passarinho no sentido de fugir e também de alçar novos voos”, destaca.





“Escrevi sobre alguns encontros que tive e tentei colocar aquele sentimento especial que todo mundo tem de estar com alguém especial quando você se sente sozinho”, acrescenta, apontando que a letra também é aberta a várias interpretações pessoais de quem ouve a canção. “Acho que a graça de escrever música é justamente para que cada um possa dar um significado pessoal”, afirma.





Live Sessions

Acompanhado do single, os dois também lançaram uma Live Sessions com músicas do repertório de ambos. Ao todo, são cinco faixas: “Passarinho”, “Nem gosto tanto assim de você”, “Menta com chá”, “Caos perfeito” e “Enquanto durou”, disponibilizadas no YouTube.





Segundo Froede, a ideia surgiu de Carol enquanto discutiam sobre o conceito criativo de um clipe. “Achamos que nossa parceria poderia ir além”, observa ele. “‘Passarinho’ é uma música que acreditamos muito. Guardei ela por mais de um ano, então não aguentava mais esperar haha. Logo na primeira semana pegou 150 mil plays no Spotify, o melhor lançamento da minha carreira. A Live Sessions está muito linda, adoramos o conceito, a estética, os looks e estamos recebendo muitas mensagens de carinho e feedbacks positivos. Parece um sonho, de verdade”, ressalta ele.





"Estar junto do Gabriel é muito especial. Decidimos ir além do lançamento do single, que aliás é uma música que eu amo muito e decidimos também cantarmos ao vivo mais algumas faixas. O resultado tá muito lindo", conta Biazin.





Se você fosse um passarinho, para onde voaria agora?

Gabriel Froede: “Nesse exato momento eu voaria para a roça do meu avô, lá em Teófilo Otoni, minha terra, e levaria a Carol e nossa turma de amigos junto. Eu sempre falo com eles de como me sinto bem, como a paisagem é linda, como o tempo passa devagar, a comida abraça e a felicidade presente nas pequenas coisas, como tomar banho no rio mucuri no pôr do sol. Fora que a gente tá precisando sentar com calma pra escrever mais junto, já que "Passarinho" agradou tanto nossos fãs”.

Carol Biazin: "Se eu fosse um 'Passarinho' eu iria até minha família, meus pais, no interior do Paraná. Faz muito tempo que não vou lá, às vezes a distância e o trabalho me proíbem um pouco. Então com certeza se eu pudesse voar, eu iria até a casa deles para matar a saudade".