Ex-BBB Key Alves deixa time de vôlei para se dedicar ao entretenimento

677

A ex-BBB agradeceu o time de Osasco, onde atuava como líbero desde 2021 (foto: Instagram/Reprodução)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ela não foi muito longe no Big Brother Brasil 23 e tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, onde volta e meia aparece chorando nas redes em postagens enigmáticas. Mesmo sem um grande retrospecto fora das quadras, a jogadora de vôlei profissional, Key Alves, 23, decidiu apostar todas as fichas na carreira de influenciadora e no que arrecada no OnlyFans.Ela anunciou neste fim de semana que está fora do time do Osasco. Key atuava como líbero na equipe paulista desde 2021 e contou aos seus seguidores que vai dedicar-se ao entretenimento e à TV. Ela, no entanto, não fecha portas. Agradece o time e faz uma pergunta-afirmação: "Quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna! Valeu, Osasco".

Em seu Instagram, ela postou a seguinte mensagem:

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo %uD83E%uDD29 do @osascovoleibolclube que me proporcionou momentos ÚNICOS e INESQUECÍVEIS,ali eu conheci as maiores atletas , aquelas que eu via na tv sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos eu realmente sou eternamente grata a tudo isso obrigada meninas, comissão técnica todos mesmo o Liberatti era um sonho que se tornou realidade por 2 anos. Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui Campeã Paulista pela primeira vez e até mesmo uma lesão na qual hoje me faz fora do time, hoje eu decidi continuar no entretenimento e tv e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras hoje meu ciclo se encerra no Osasco o time dos sonhos obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol vocês são feras %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa , quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna ! Valeu OSASCO""