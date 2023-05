Eliezer, ex-BBB, encanta fãs com foto carinhosa de sua filha Lua

677

Filha é fruto de seu relacionamento com Viih Tube. (foto: Reprodução/Redes sociais)

Eliezer, ex-participante do Big Brother Brasil, compartilhou com seus seguidores um momento especial nesta quinta-feira (25/5), ao publicar uma foto cheia de carinho com sua filha Lua, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. A postagem foi feita em sua conta no Twitter e rapidamente conquistou o coração dos fãs.





Na imagem, o carioca aparece aconchegado com a pequena Lua em seu colo, transmitindo muito amor e ternura. A legenda da foto diz: "Bom dia galeraaaaa". A publicação recebeu uma enxurrada de elogios e diversos comentários carinhosos dos fãs e seguidores.





Entre os comentários, uma seguidora escreveu: "Eita misturinha que deu certo! Oh criança linda! Que Deus abençoe!". Outra acrescentou: "Que foto mais linda! Aproveita bastante essa fase, Eli". Uma terceira destacou: "Um paizão mesmo! Que foto mais linda! Amei".





Vale lembrar que Eliezer e Viih Tube formam um casal muito querido pelos fãs, e a paternidade tem sido um momento especial para ambos.