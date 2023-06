Filmado em Ouro Preto, "Primavera" flagra o desabrochar de um amor

677

A escritora mineira Bruna Vieira escreveu a história sobre a estação das flores, adaptada para a telinha (foto: Lucas de Godoy/PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)





Há seis anos no Brasil, o Prime Video começou a lançar, em 2020, suas produções nacionais. Desde então, foram 30 títulos, primordialmente séries. Com "Um ano inesquecível" a plataforma lançou um novo formato: séries de longas-metragens. "Primavera", que entra no ar nesta sexta (23/6), é o último dos quatro filmes dessa produção juvenil a estrear.









A narrativa acompanha Jasmine, uma garota com dificuldades na matéria de exatas, que, correndo o risco de não ser aprovada, começa a ter aulas particulares com Davi, um monitor de sua escola. Não é preciso saber somar dois mais dois para entender logo que aluna e monitor vão se apaixonar.







A história original é ambientada em São Paulo. Na adaptação, foi levada para Ouro Preto. Jasmine é interpretada por Lívia Silva; Davi, por Ronald Sotto, e o professor de matemática, algoz da garota, é vivido por Luis Lobianco. Além do problema com a matemática, a protagonista enfrenta outro: os pais querem que ela estude Administração para que cuide da flora que eles mantêm na cidade. A garota quer estudar artes.





A cidade histórica se tornou um novo personagem. O filme foi rodado na pandemia, entre outubro e dezembro de 2021. Equipe técnica e atores ficaram o tempo todo na cidade - só saíram para as cenas filmadas em Inhotim.





Grande Hotel de Ouro Preto

Mas é uma Ouro Preto colorida extremamente florida (não poderia ser de outra maneira, diante do tema do filme) que se destaca em cena. O público vai reconhecer vários lugares. O tradicional Grande Hotel, com projeto de Oscar Niemeyer, se tornou a faculdade onde Davi estuda.









Leia também: Relembre 10 séries que marcaram a história da TV (e do streaming) A Casa da Ópera (o lindo Teatro Municipal) é o local onde ocorre o baile da formatura. Há muitas sequências nas vias principais da cidade, como as ruas Direita e São José. Não há menção a Aleijadinho ou ao barroco, mas o adro da Igreja de São Francisco está presente em uma cena importante.





"Ouro Preto foi a nossa primeira opção, desde o início do projeto. Achamos que a história combinaria com a cidade. Além disso, tinha a narrativa do Davi, que foi do Rio para lá para estudar e morar em uma república. E como é no interior, o sonho da Jasmine ficaria ainda mais distante, porque ela teria que ir para fora estudar arte", comenta o diretor Bruno Garotti.





Paulista de São Bernardo do Campo, Lívia passou apertado para fazer o sotaque mineiro. "Nenhuma das minhas personagens anteriores (entre elas a Guilhermina, uma das pacientes da série 'Sessão de terapia') exigia um sotaque específico. Fiquei com medo, angustiada e insegura. Será que não vou cair no caricato?"





A cantora e preparadora vocal Babaya deu aulas de prosódia para os atores que não eram de Minas. "E como a equipe tinha muitos mineiros (entre eles Rejane Faria, atriz de 'Marte Um', que faz a diretora da escola), quando eu tinha dúvidas sobre a personagem perguntava para eles", comenta Lívia.





Entre vários nomes que a trilha sonora reúne - Iza e Xênia França entre eles -, o destaque vai para o dueto de Milton Nascimento e Dani Black em "Maior".





Chefe de Conteúdo Original para o Brasil, Malu Miranda comenta que a série de filmes "Um ano inesquecível" é um teste para a plataforma. "A gente está se concentrando para fazer mais longas. Especialmente no pós-pandemia, vimos que a nossa audiência quer coisas mais leves e com menos compromisso de tempo. Ter uma série de filmes é algo muito legal e, dependendo do resultado, vamos querer repetir."





“UM ANO INESQUECÍVEL - PRIMAVERA”

• O longa da série de filmes estreia nesta sexta (23/6), no Prime Video. Os três títulos anteriores estão disponíveis.