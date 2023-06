Idris Elba estrela série de ação "Sequestro no ar", na qual é refém em voo

677

Cada episódio da série corresponde a uma hora da viagem Dubai-Londres (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)





Idris Elba emplaca mais uma produção de ação. Desta vez é a série "Sequestro no ar", que estreia na próxima quarta (28/6), no AppleTV+. A história foi criada por George Kay (de "Lupin") e Jim Field Smith (de "Criminal: Reino Unido"). A narrativa, em tempo real, acompanha Sam Nelson, o personagem do ator britânico.









É só a partir desse momento que ficamos sabendo qual é a profissão de Nelson. Ele é um negociador corporativo que ganha a vida intermediando negócios complicados. Ou seja, a figura ideal para assumir uma operação de alto risco.

Elba, que com a séries "The Wire" e "Luther" (sobretudo esta última), mostrou o que é capaz de fazer empunhando uma arma, vai ter que usar outro artifício para resolver o sequestro: sua própria boca. Uma vez que a cabine foi violada, e os sequestradores assumem o voo, seu personagem vai tentar tranquilizar os ânimos.









Leia também: Relembre 10 séries que marcaram a história da TV (e do streaming) Sabe que, se conseguir se aproximar do grupo, será mais complicado para eles usarem os passageiros como moeda de troca em eventuais negociações. Seus colegas de assento demoram um pouco para entender a estratégia de Nelson - no início, acham que ele está ao lado dos vilões. Mas quando percebem o plano do negociador, aliam-se ao herói dos ares - que, a certo momento, começará a distribuir socos.





Mesmo que o forte da narrativa ocorra no avião, histórias secundárias acontecem em solo. Há pânico entre os funcionários das companhias aéreas e agentes do governo tentando descobrir por que o voo ficou silencioso e desviou de seu curso, por exemplo. Há ainda alguma intriga política e pitadas de melodrama. O mais importante, no entanto, é que Idris Elba está em pleno controle da ação. E isto já é muito.





“SEQUESTRO NO AR”

• Minissérie em sete episódios. Os dois primeiros estreiam na próxima quarta-feira (28/6), no AppleTV . Novos episódios a cada quarta.