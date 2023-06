Rafaella Braga, artista brasileira, destaca-se em Cannes Lions Festival

677

Rafaella é reconhecida por suas obras em larga escala (foto: Divulgação)

Rafaella Braga, uma promissora artista brasileira com domicílio na Alemanha, passou a tarde de quinta-feira (22), imergida na criação de um mural impressionante no terraço do Palais des Festivals, local que sedia o prestigioso Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, na Riviera Francesa. Braga, originalmente de Goiânia, é reconhecida por suas notáveis obras de arte em larga escala que evocam emoções e transportam o espectador para uma realidade fantasiosa.





Ao longo de seus anos vivendo fora do Brasil, Rafaella teve a oportunidade de participar de uma residência artística em Barcelona, além de ter apresentado suas obras em várias exposições coletivas em Berlim e no evento Frieze New York.





No ano de 2020, Rafaella também mostrou suas criações na SP-Arte Viewing Room, uma versão virtual da maior feira de arte da América Latina. Mais recentemente, ela teve sua primeira exposição individual em Zurique, na Suíça, realizada na Kogan Amaro Gallery.





Para a 70ª edição do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, o público teve a chance de observar Braga durante todo o processo de criação de sua obra. Uma vez concluído, seu mural permanecerá em exibição e, após o festival, será incorporado à coleção da embaixada brasileira na França.





Além disso, o local da criação de Rafaella, o terraço do Palais des Festivals, também sediou o Happy Hour: Brazilian Carnival Celebration, um evento com performances ao vivo de Simoninha, Jairzinho e a Acadêmicos do Baixo Augusta, uma iniciativa apoiada pela Apro - Associação Brasileira das Empresas Produtoras de Obras Audiovisuais.