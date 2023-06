Anitta revela capa de 'Funk rave', single do novo álbum

677

(foto: Divulgação Funk Rave) A cantora Anitta divulgou em suas redes sociais a capa de "Funk rave", primeiro single de seu sexto álbum de estúdio. A imagem foi capturada durante a gravação do videoclipe da música, que ocorreu entre os dias 25 e 27 de maio na comunidade Vila Cascatinha, localizada em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). A artista carioca se prepara para lançar o single no dia 22 de junho, às 21h.





Anitta tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical global e, com este lançamento, espera-se que a cantora alcance novos públicos e consolide sua posição como uma das principais artistas do Brasil. O single "Funk rave" é aguardado com ansiedade pelos fãs e promete marcar a nova fase da cantora. Fique ligado no lançamento, que acontece na próxima quinta-feira, 22 de junho, às 21h.