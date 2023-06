Metallica pode vir ao Brasil em 2024, e fãs já se preparam

677

O Metallica se apresentou dez vezes no Brasil, com passagens em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

O Metallica deve se apresentar novamente no Brasil em 2024. Segundo informações do jornalista José Norberto Flesch, a vinda do grupo já está confirmada e deve acontecer entre outubro e novembro do ano que vem.

A banda esteve no Brasil em 2022, com apresentações em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Belo Horizonte , no Mineirão. Agora, o Metallica voltaria ao país com um novo show, com as músicas do álbum ‘72 seasons’ , lançado em abril de 2023.

Apesar de o jornalista dizer que o acordo já está confirmado, ainda não houve nenhuma confirmação da banda, nem de alguma produtora brasileira. Mesmo assim, os fãs já se preparam para curtir o som do grupo. “Nesse show, eu estou mais confirmado que o Metallica”, brincou um internauta.

Os fãs também acirraram uma “briga” com os admiradores de outros cantores. “É hilário ver fã de diva pop chorando pq elas não vêm pro BR e vendo o Metallica vindo quase sempre... é tão bom ser fã de metal”, disse um perfil no Twitter.

Também não faltam piadas sobre a quantidade de vezes que a banda se apresentou em solo tupiniquim. Ao todo, foram 10 vezes: 1989, 1993, 1999, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2022. “Metallica faz mais shows no Brasil do que os cantores brasileiros”, declarou um fã.

Os comentários nas redes também incluem vários modos peculiares de conseguir dinheiro para o ingresso. E, claro, muita comemoração por poder assistir aos ídolos novamente. Confira alguns comentários:

É hilário ver fã de diva pop chorando pq elas não vem pro BR e vendo o Metallica vindo quase sempre... é tão bom ser fã de metalpic.twitter.com/5dhliTbwPF %u2014 sani joey ramone da silva (@gyllenhateez) June 16, 2023

e vou ver o Metallica de novo sim pic.twitter.com/TCTUOkw3RC %u2014 ademir rodrigo, imperador do badvibestão (@BadVibesMemes) June 15, 2023

ano que vem tem Metallica no brasil %uD83E%uDD73%uD83E%uDD73%uD83E%uDD73 pic.twitter.com/aanjjvky7H %u2014 Jardas (@Cjjardas) June 16, 2023

E pensar que vamos ter isso aqui maluco ISSO AQUI<<< simplesmente o Metallica não tem dó nenhuma de gastar com estrutura de palco pra dar o melhor show possível pros fãs meu deus amo tanto eles pic.twitter.com/cK1cNvDiOU %u2014 sani joey ramone da silva (@gyllenhateez) June 16, 2023

Eu vou no show do Metallica ano q vem nem q eu tenha q dar o cu pic.twitter.com/uy3Lje7XCe %u2014 %u2022%uD835%uDC7A%uD835%uDC96%uD835%uDC8F %u2742%u2022 (@ghost_of_bagder) June 15, 2023